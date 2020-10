Cô gái quên giấy giới thiệu phóng viên giả trước trụ sở xã

Ngày 16-10, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc xử lý thông tin liên quan đến hoạt động báo chí tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An.



Đường vào trụ sở UBND xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: NL.

Trước đó, ngày 6-10, UBND xã Châu Bính (huyện miền núi Quỳ châu) có văn bản báo cáo về việc nghi giả danh phóng viên, nhà báo gửi UBND huyện Quỳ Châu và Công an huyện Quỳ Châu.

Công văn nêu: Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 23-9, tại trụ sở UBND xã Châu Bính có ba người (1 nam, 2 nữ), khoảng 30-35 tuổi đến đi quanh các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã, rồi sử dụng điện thoại cá nhân chụp ảnh, quay phim.

Một người nữ trong nhóm gặp cán bộ xã để xin số điện thoại của Chủ tịch UBND xã Châu Bính. Khoảng 30 phút sau, hình ảnh, video quay, chụp trong trụ sở UBND xã Châu Bính được gửi qua ứng dụng mạng xã hội cho chị Lê Thị Lan H, kế toán tài chính UBND xã Châu Bình.

Người này cũng nhắn tin cho chị Hương là cán bộ lãnh đạo xã Châu Bính rời nhiệm sở không có lý do, trong khi tại phòng làm việc vẫn sử dụng các thiết bị điện như quạt, đèn…

Sau đó, người dân trình báo có nhóm người quên túi tài liệu trong quán nước trước trụ sở UBND xã Châu Bính và nộp túi tài liệu này cho chính quyền địa phương.

Trong túi tài liệu có Giấy giới thiệu ghi: “Tạp chí Dân tộc thời đại trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân) chức vụ phóng viên được cử đến các cơ quan doanh nghiệp liên hệ làm việc khai thác thông tin phục vụ công tác báo chí…”. Giấy giới thiệu này ghi ngày ký là ngay 15-2 và có giá trị đến hết ngày 30-12-2020.



Giấy giới thiệu ghi tên phóng viên Nguyễn Thị Vân trong khi Tạp chí Dân tộc và Thời đại khẳng định cơ quan không có phóng viên này. Ảnh: NL.

UBND xã Châu Bình nhận định ba người trên giả danh phóng viên, nhà báo.

UBND huyện Quỳ Châu có văn bản báo cáo lên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT tỉnh Nghệ An. Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã thông tin cho Tạp chí Dân tộc và Thời đại.

Ngày 28-19, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại có công văn trả lời Tạp chí Dân tộc và Thời đại không có phóng viên Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân).

Công văn của Sở TT&TT tỉnh Nghệ An gửi Công an tỉnh Nghệ An nêu: “Qua theo dõi mạng xã hội Facebook, đầu tháng 9-2020 xuất hiện thông tin phóng viên Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân) của Tạp chí Dân tộc và Thời đại tác nghiệp tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, gây dư luận không tốt… Do bà Nguyễn Thị Vân không phải là phóng viên báo chí nên vượt quá thẩm quyền của Sở TT&TT, vậy Sở TT&T kính đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ngày 10-10, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An cũng đã có Công văn thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị được biết thông tin về bà Nguyễn Thị Vân, đồng thời đề nghị các đơn vị phản ánh về đường dây nóng của Sở TT&TT số điện thoại: 0915665848.