Cô gái trẻ bị triệu tập vì đăng tin sai về dịch COVID-19

Chiều 6-8, chị TTT (trú xã Hùng Thành) bị công an huyện Yên Thành triệu tập lên để làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Chị TTT. làm việc với cán bộ Công an huyện Yên Thành. Ảnh: YTV.

Trước đó, lúc 23 giờ 43 phút đêm 5-8, trên tài khoản Facebook Luky đăng hình ảnh chụp văn bản báo cáo kết quả điều tra trường hợp tiếp xúc người dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội (ông TVD ở huyện Yên Thành có ra Hà Nội tiếp xúc với BN 714).

Tài khoản Facebook Luky đăng kèm lời chú thích ảnh: “ông TVD ở xã Viên Thành nhiễm dịch COVID rồi nhé, tiếp xúc với rất nhiều người. Dịch đã về đến nhà, mọi người hãy cẩn thận ạ”.

Sự thật là ông D. có ra thăm con gái và cháu ở Hà Nội. Khoảng 19 giờ đêm 27-7, ông D. đi mua bình oxy tại 5/4 Kiều Mai (phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và tiếp xúc trực tiếp với anh BĐT (42 tuổi, nay xác định là BN 714).

Đến sáng 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm ông D. âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều ngày 6-8, Đội An ninh Công an huyện Yên Thành đã phối với Công an xã Hùng Thành tìm ra chủ tài khoản Facebook Luky chính là chị T. và triệu tập chị này lên làm việc.

Chị T. thừa nhận thông tin chị đăng trên Facebook là sai sự thật, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Chị T. cam kết xóa bỏ ảnh và bài viết sai sự thật trên.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ để xem xét xử phạt hành chính chị T.



Công an huyện Nam Đàn làm việc với chị NTYT. Ảnh: CA.

- Trước đó, ngày 3-8, chị NTYT (19 tuổi, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lên Facebook cá nhân đăng thông tin sai sự thật: “Sợ thật, dịch COVID-19 đã về đến Hưng Nguyên và Nam Giang rồi ạ. Mọi người ra đường cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Ai chưa có thì qua em mua ngay và liền đi ạ khi giá đang rẻ nhé. Khẩu trang bên em luôn sẵn nhé chỉ cần mọi người ới là có liền ạ”.

Đội an ninh, Công an huyện Nam Đàn đã vào cuộc, mời chị YT lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị YT thừa nhận nội dung chị đăng là sai, nhằm mục đích câu like, tăng tương tác để… bán hàng online.

Chị YT đã chủ động xóa nội dung đăng sai trên trang Facebook cá nhân và hứa không tái phạm. Công an huyện Nam Đã đã lập hồ sơ, xem xét xử phạt theo quy định.