Cô giáo mầm non mua tiền giả về lưu hành ở chợ

Ngày 27-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Đèo Chị (52 tuổi, ngụ xã Vang Qưới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.



Trước đó vào sáng 18-11, chị T, một tiểu thương bán thịt heo tại chợ Thới Lai (xã Thới Lai, huyện Bình Đại) phát hiện bà Chị đến mua thịt heo sử dụng tiền nghi là tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng nên đã trình báo công an xã Vang Qưới Đông.

Công an đã làm việc với bốn người buôn bán tại chợ Thới Lai, 1 nhân viên bưu điện xã Thới Lai và 2 người tại xã Vang Qưới Đông. Tất cả những người này đều khai rằng bà Chị có sử dụng tiền nghi giả để giao dịch, mua bán. Công an xã đã tạm giữ 27 tờ tiền nghi là giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Vụ việc đã được công an địa phương chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an. Qua làm việc, bà Chị thừa nhận đã sử dụng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng mua hàng hóa có giá trị nhỏ rồi nhận lại tiền mặt tại nhiều địa điểm ở khu vực chợ.

Về nguồn gốc số tiền giả, bà Chị khai nhận, khoảng tháng 6-2020, bà đi khám bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM có gặp và quen biết với người phụ nữ không rõ lai lịch.

Sau nhiều lần nhắn tin qua facebook, khoảng tháng 10-2020, người này đặt vấn đề mua bán tiền giả và bà Chị đồng ý. Tổng cộng, bà đã mua 5 lần với tổng số tiền 52,2 triệu đồng (gồm 47 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng, và 5,2 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100 ngàn đồng).

Được biết trước lúc bị bắt, Đèo Chị là cô giáo tại một trường mầm non trên địa bàn xã Vang Qưới Đông, huyện Bình Đại.