Cô giáo mầm non tự tử 'vì bị gây áp lực'?

Ngày 12-4, ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã đến BV Đa khoa tỉnh này thăm hỏi, động viên cô giáo mầm non C.T.H.T.Th. (22 tuổi, quê xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên). Cô giáo Th. đã uống dung dịch tẩy rửa nhà vệ sinh để tự tử vào chiều tối 11-4.

Trao đổi với PLO vào chiều cùng ngày, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay ông đã yêu cầu BV Đa khoa Phú Yên tập trung cứu chữa cho cô Th; đồng thời yêu cầu ngành giáo dục động viên để cô Th. sớm bình phục. Ông cũng đã gặp gỡ người thân cô Th. để động viên, tìm hiểu sự việc.

“Ngay sau nghe thông tin sự việc, tôi đã gọi điện thoại yêu cầu giám đốc Sở GD-ĐT cùng lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ bản chất vụ việc, báo cáo cho UBND tỉnh. Trước mắt là để ổn định tâm lý trong ngành giáo dục. Qua đó, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm”- ông Phùng nói.

Cùng ngày, đại diện Sở GD-ĐT Phú Yên, Phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa, ban giám hiệu trường nơi cô Th. công tác đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo này. Công an TP Tuy Hòa cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai của cô Th.



Đại diện trường mầm non thăm hỏi cô giáo Th. Ảnh: HÀ KIỀU

Theo lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, chiều tối 11-4, BV này tiếp nhận cấp cứu cô Th. trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, sùi bọt mép, khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc chất tẩy nên đã tẩy rửa dạ dày, truyền dịch. Hiện sức khỏe cô Th. tạm ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi.

Theo người thân cô Th., sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng mầm non tại Trường ĐH Phú Yên, tháng 11-2018, cô Th. vào dạy hợp đồng một năm tại trường mầm non tư thục NV ở phường 9, TP Tuy Hòa. Cô Th. được phân công cùng hai giáo viên khác phụ trách nhóm 25 cháu trong độ tuổi 12-18 tháng. Người thân cho rằng cô Th. tự tử do không chịu nổi sự ép buộc, đe dọa của bà N.T.T.K, hiệu trưởng trường mầm non này.

Trên giường bệnh, cô Th. nói rằng từ ngày đi dạy, cô thường xuyên rất mệt mỏi do chăm các cháu bé trong độ tuổi còn nhỏ. Trong khi đó, trường vừa nhận thêm một số cháu thuộc nhóm tuổi này khiến cô Th. thêm áp lực. Trong khi đó, cô Th, bị bệnh rối loạn tiền đình nên sức khỏe ngày càng suy sút. Cô Th. nhiều lần xin thôi việc nhưng cô hiệu trưởng chưa cho. Cách đây khoảng một tuần, Th. đến trường xin nghỉ việc và trả đồng phục.

“Ngày 11-4, bà K. điện thoại bảo tôi đến trường giải quyết. Tôi nói em đã đã nghỉ việc nên không đến thì bà K. dọa sẽ báo hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên là sinh viên của trường làm việc không trách nhiệm, tự ý bỏ việc. Bà K. cũng dọa sẽ báo các trường mầm non ở TP Tuy Hòa không nhận nếu tôi đến xin việc”- cô Th. cho rằng do đang làm hồ sơ học liên thông lên đại học tại Trường ĐH Phú Yên và hiện đang ở ký túc xá của trường nên quá lo lắng, bức xúc đã làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Trong khi đó, bà K. nói rằng rất quý cô Th. vì cô làm việc tốt, được nhiều phụ huynh đánh giá cao. Trường chưa cho cô Th. nghỉ việc vì đang thiếu giáo viên. Theo bà K. cô Th. đã tự nghỉ việc mà không làm đơn, không đề xuất hay ý kiến gì về công việc. “Đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Nếu những lời nói của tôi vô tình dẫn đến việc cô Th. tự tử thì cho tôi xin lỗi”- bà K. nói.

Ông Phan Tấn Hoàng, Phó phòng phụ trách Phòng GD-ĐT TP Tuy Hòa, nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non, tránh tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất nhưng vẫn nhận trẻ".