Có thêm nghi can vụ nhân viên cây xăng bị giết

Ngày 20-2, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết liên quan đến vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) rạng sáng 30 Tết để cướp tài sản đã xuất hiện thêm tình tiết mới cực kỳ quan trọng.



Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm hung thủ và một người đàn ông đến đổ xăng trong vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam lúc 3 giờ 30 ngày 4-2 (tức 30 Tết).

Đặc điểm nhân dạng của người đàn ông này là mặc áo khoác đen, quần jean xanh, đội nón bảo hiểm đen. Người này chạy xe máy kiểu Sirius, màu sơn trắng đen, có thùng gắn phía sau.

Ban chuyên án kêu gọi nếu ai phát hiện hung thủ và người đàn ông có đặc điểm trên xin cung cấp cho ban chuyên án qua số điện thoại: 0252.3850163. Mọi thông tin cung cấp về hung thủ sẽ được cơ quan điều tra đảm bảo bí mật tuyệt đối...



Công an đang truy tìm hai người trong ảnh và kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho ban chuyên án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 4-2, một thanh niên cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác trắng, quần tây đen, đi xe máy loại xe Dream màu nho vào cây xăng Đăng Nam trên quốc lộ 1.

Trong lúc nhân viên cây xăng là Đàm Thanh Long (19 tuổi) bơm xăng vào xe thì thanh niên này móc hung khí tấn công từ phía sau, đánh anh ngã gục tại chỗ. Tên cướp đã lục túi nạn nhân cướp tài sản trong vòng 20 giây rồi lên xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Số tiền mà tên cướp lấy đi được xác định hơn 6 triệu đồng. Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã được camera an ninh ghi lại.

Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất hàng trăm camera theo đường hung thủ bỏ chạy và hướng ngược lại cùng camera của các trạm thu phí lân cận, huy động hàng trăm trinh sát tiến hành điều tra trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành, sàng lọc hàng ngàn hình ảnh khả nghi để truy tìm hung thủ.

Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tăng cường trinh sát, điều tra viên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận truy tìm cả hai người vừa nêu trên. Ban chuyên án cũng đã nhận rất nhiều thông tin, hình ảnh mà người dân cung cấp và đang kiểm tra, sàng lọc.

Một mạnh thường quân giấu tên treo thưởng 30-50 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị cho ban chuyên án để truy bắt hung thủ vụ cướp. Một người dân ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã hỗ trợ 5 triệu đồng để động viên ban chuyên án sớm tìm ra hung thủ.