Con rể cắt cửa trộm tiền, vàng của mẹ vợ ​

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Phông (25 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29-8, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của bà T. (ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn) trình báo về việc bị kẻ gian cắt khoá cửa trộm cắp tài sản gồm một đôi bông tai, nhẫn cưới, nhiều nhẫn vàng cùng số tiền 2,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an xã đã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành xác minh và bắt giữ con rể bà T. là Nguyễn Đình Phông.

Tại cơ quan công an, Phong khai do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tiền và vàng của mẹ vợ, sau đó dựng hiện trường giả che giấu hành vi phạm tội của mình nhằm qua mặt gia đình và lực lượng công an.

Tuy nhiên, Phông chưa kịp đem tài sản đi tẩu tán thì đã bị phát hiện, bắt giữ.