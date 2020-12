Con rể đánh mẹ vợ tử vong

Ngày 1-12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Done (49 tuổi, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) để điều tra về tội giết người.



Chau Done . Ảnh: QM

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29-11, vợ chồng Chau Done xảy ra cự cãi.

Thấy vậy bà Néang Srây (63 tuổi, mẹ vợ Chau Done) đến la rầy khuyên nhủ vợ chồng Done rồi về nhà nằm nghỉ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng Chau Done tiếp tục cự cãi lớn tiếng và bà Srây lại đến khuyên can.



Hung khí. Ảnh: QM

Trong lúc cự cãi Done dùng cây xẻng bằng sắt đánh vợ ngất xỉu, sau đó tiếp tục đánh vào vùng đầu bà Srây.

Người dân xung quanh chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Srây đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.