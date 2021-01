Con trai bị bắt giam vì cưỡng đoạt tiền của cha

Ngày 24-1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Cao Hoàng (38 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, tối 2-1, Hoàng vào bếp ăn của gia đình, tháo một bình gas rồi mang lên căn phòng trên tầng 2, đóng chặt cửa.

Từ trong phòng, Hoàng liên tục kêu gào, nhắn tin cho cha mình, đe dọa nếu không cho 700 triệu đồng sẽ kích nổ bình gas. Mặc dù thuyết phục rất nhiều lần nhưng đều không được, gia đình đành trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức đến hiện trường. Một mặt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, một mặt các chiến sĩ tiếp cận để vận động Hoàng không được thực hiện hành vi manh động.

Sau một lúc, Hoàng chịu mở cửa, nộp lại bình gas và về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, Hoàng khai nhận do nợ các đối tượng ngoài xã hội số tiền khoảng 700 triệu đồng nên đã gây sức ép với gia đình để trả nợ giúp.

Cũng theo công an, Hoàng có bốn tiền án, một tiền sự liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và thường xuyên nợ nần, xin tiền gia đình để trả nợ.