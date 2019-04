Con trai nghi ngáo đá chém trọng thương cha mẹ

Chiều 10-4, ông Hà Văn Mạnh, Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương (Lộc Bình, Lạng Sơn), cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao chém trọng thương cha mẹ mình.



Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Tô Văn Hào (34 tuổi, trú tại thị trấn Na Dương).



Lực lượng công an khống chế nghi phạm chém trọng thương cha mẹ mình. Ảnh: Facebook

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được trình báo về việc Hào cầm dao đuổi chém cha mẹ mình.

Theo người dân, thời điểm gây ra vụ việc, Hào có nhiều biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. Người đàn ông này cầm dao chém cha mình trước. Thấy vậy, người mẹ lao tới can ngăn thì cũng bị chém nhiều nhát.

Hai nạn nhân bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hào cũng bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ.

Trao đổi thêm về vụ việc, ông Mạnh cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ Hào có sử dụng chất ma túy hay không.

Vụ việc xảy ra ngay gần trụ sở công an nên lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Cũng do tính chất nghiêm trọng và cấp bách, công an đã trưng dụng xe của CSGT để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.