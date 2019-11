Con trai vén màn vụ trộm két sắt khi biết mình bị bệnh nan y

Công an TP.HCM truy nã Đoàn Thanh Bình tội trộm cắp tài sản Đoàn Thanh Bình ( 20 tuổi, Bến Tre) bị khởi tố về tội danh "Trộm cắp tài sản" quy định tại điều 173 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.HCM truy nã Đoàn Thanh Bình tội trộm cắp tài sản. Ngày 15-11, trao đổi với PLO, Công an TP.HCM cho biết sau khi xác minh, bị can này hiện không còn cư trú tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã với Đoàn Thanh Bình. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC02 - Đội 9), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Cán bộ điều tra thụ lý vụ án là anh Phạm Mạnh Hoàng, số điện thoại: 0943818095.