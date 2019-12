Công an 11 tỉnh ký cam kết truy quét tội phạm tín dụng đen

Ngày 12-12, thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, Công an TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 231 và triển khai Chuyên đề 231 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.



Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu chứng kiến Công an 11 tỉnh/TP ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, sau 3 năm thực hiện, tổng số cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trá hình trên địa bàn TP Hà Nội giảm 33,8%; phát hiện trên 1.000 vụ việc có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trong đó đã xử lý hình sự đối 166 vụ, 474 bị can; ngăn chặn 760 vụ việc các đối tượng đổ chất bẩn, chất thải để uy hiếp tinh thần người vay.

Các đơn vị cũng phát hiện, triệt phá 44 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 114 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; xác lập nhiều chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá như ổ nhóm Hải “bay”, Phùng Văn Lợi, Hải “bát giới”, Quang “rambo”, Tiến “trắng”...

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát động triển khai Chuyên đề 231 và tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa cơ quan này với Công an 10 tỉnh/TP khác trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (gồm TP.HCM, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận những kết quả mà Công an TP Hà Nội đã đạt được. Ông đề nghị trong thời gian tới Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương cần triển khai tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Việc triển khai Chỉ thị số 12 của Thủ tướng, các Kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh/TP về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cần được tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.

Lực lượng công an cần coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật “tín dụng đen”…