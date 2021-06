Ngày 24-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc hai thanh niên trộm xe máy mang bán bị Công an phường Hiệp Bình Phước phối hợp cùng Công an phường Tam Bình bắt giữ.



Sáng và Thành đã bị công an bắt giữ. Ảnh: SBC Thủ Đức

Chiều 17-6, Phan Văn Sáng (29 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP Thủ Đức) và Phan Trọng Thành (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương) mặc đồ công nhân điều khiển xe máy đi lòng vòng tìm việc làm.

Khi đến trước Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, cả hai thấy xe máy hiệu Honda Wave dựng mà không có người trông coi nên Thành rủ Sáng lấy trộm.

Sáng dừng xe canh chừng cho Thành đi bộ đến phá khoá, lấy trộm. Thực hiện thành công, cả hai chạy về một cây xăng tại phường Tam Bình bán cho một người thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 4 triệu đồng rồi chia nhau.



Camera ghi lại vụ việc Sáng và Thành trộm xe máy. Ảnh: SBC Thủ Đức

Đến chiều 19-6, Sáng và Thành chạy xe trên địa bàn TP Thủ Đức tìm kiếm xe sơ hở để trộm cắp thì bị Công an phường Hiệp Bình Phước phối hợp cùng Công an phường Tam Bình kiểm tra hành chính, bắt giữ.

Qua đấu tranh và từ chứng cứ hình ảnh camera ghi lại, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm xe máy.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng vụ việc.