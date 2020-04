Công an bắt 2 nhóm cướp ở Bình Thạnh, Tân Phú

Ngày 2-4, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cung cấp thông tin vụ dùng súng cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh xảy ra hôm 27-3 ở quận Tân Phú và vụ cướp xe ở quận Bình Thạnh.



Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, gần 22 giờ ngày 27-3, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm vào cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Một người rút súng ép các nhân viên vào bên trong, người còn lại cầm dao đe dọa.

Sau đó một người gí súng vào nữ thu ngân để lấy tiền, người còn lại lấy đi chiếc CPU máy tính rồi tẩu thoát vào con hẻm trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Theo Trưởng phòng PC02, mục đích lấy chiếc CPU máy tính của nhóm này là nhằm làm mất đi hình ảnh từ các camera an ninh.

Các trinh sát tung quân truy xét, đến ngày 30-3 thì toàn bộ nhân dạng, nhân thân của hai kẻ cướp được phác thảo.



Các bị can Bảo, Phú, Việt (từ trái qua) tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Lần theo dấu vết, công an xác định Lê Quốc Bảo (quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi; tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) là người chạy xe máy Exciter biển số 59Z2-120.03 chở người cầm súng.

Bảo ở trọ cùng vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (cùng quê). Sau khi gây án, Bảo về phòng trọ sắp xếp đồ đạc, chở vợ bằng xe máy về quê. Công an cũng xác định My có biết chuyện chồng đi cướp cửa hàng.

Hai vợ chồng Bảo bị bắt tại xã Đức Chánh và Bảo khai nhận đã cùng Lê Quang Phú (quê Quảng Ngãi, tạm trú ở phường Tây Thạnh) thực hiện vụ cướp trên. Nhóm này khai người cầm súng tên là Việt, làm việc ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Đến ngày 1-4, Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) bị bắt ở Bình Thuận.

Cả nhóm khai nhận: Hai ngày trước khi thực hiện vụ cướp, nhóm này đã tụ họp tại nơi ở của Bảo để bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản

Nguyên do là cả nhóm đều đang nợ nần, không có việc làm. Riêng Việt thì thiếu nợ ngân hàng. Nhóm này sau khi cướp thì tháo biển số xe giả rồi tẩu thoát mỗi người một hướng.

Công an thu giữ được một khẩu súng dạng rulô màu trắng cùng sáu viên đạn, hai con dao, chiếc xe máy mà Bảo sử dụng và tang vật khác.

Công an đã khởi tố các bị can, tiếp tục làm việc với vợ Bảo để làm rõ vai trò của người này.

• Cũng tại cuộc họp báo, PC02 thông tin về vụ cướp xe máy ở quận Bình Thạnh vào rạng sáng 30-3, do Hữu Hoàng Giang (quê Bạc Liêu, tạm trú quận 9) và Lê Tuấn Thành (quê TP.HCM, tạm trú quận 9) thực hiện.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, thời điểm trên, Giang và Thành chạy xe máy đến trước số nhà 52 Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) thì đạp ngã xe một cô gái, khống chế cướp điện thoại và định giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Sau đó, hai kẻ cướp lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, ngày 1-4, công an đã bắt giữ cả hai. Tại công an, cả hai khai đã thực hiện hai vụ cướp khác trên địa bàn quận Thủ Đức.