Công an bắt một cựu đại úy về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản

Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Phạm Văn Dũng (cựu đại úy quân đội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Phạm Văn Dũng. Ảnh: CA

Trước đây, Dũng công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với quân hàm Đại úy, đã có hành vi lừa người dân. Dũng nói với người dân là quen biết rộng, có khả năng xin, “chạy” cho thí sinh vào học sĩ quan tại các trường quân đội, công an.

Tin lời Đại úy Dũng, bốn người dân ở Hà Tĩnh đã nhờ “chạy” cho con đi học trường quân sự, công an. Dũng đã nhận của bốn người hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, Dũng hứa xin vào học trường quân đội với giá 450 triệu đồng/thí sinh, vào trường công an với giá 550 triệu đồng/thí sinh.

Khi nhận được tiền, Dũng sử dụng để tiêu xài cá nhân. Người dân chờ mãi không thấy Dũng gọi đi học nên đã làm đơn tố cáo Dũng lên cơ quan công an. Tháng 5-2019, Dũng đã phục viên trở về địa phương.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của Dũng và liên quan đến vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) để được giải quyết.

Người dân, người bị hại có thể liên hệ qua số điện thoại 0692.928.312, hoặc gặp điều tra viên Ngô Đức Thìn, số điện thoại 0862.359.119.