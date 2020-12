Công an, biên phòng nói về vụ bắt tín dụng “đen” và xăng giả

Ngày 12-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó nổi lên hai vụ việc được cử tri, dư luận quan tâm là vụ án cho vay nặng lãi, tín dụng “đen” tại thị xã Phú Mỹ và sản xuất, buôn bán xăng giả tại Vũng Tàu.



Đại tá Trần Văn Thời, phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thay mặt Công an tỉnh nói về tín dụng “đen”.

Theo đại tá Thời, thủ đoạn của các đối tượng ở các vụ cho vay nặng lãi rất tinh vi, thể hiện qua hợp đồng cho vay...Vừa qua trên địa bàn xảy ra vụ án “Cho vay lãi nặng và rửa tiền” tại thị xã Phú Mỹ. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) để điều tra…

Trước đây qua công an tác nắm bắt địa bàn, công an xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ đã đưa hai đối tượng vào danh sách nghiệp vụ của công an. Đầu năm 2020 công an cũng nhận được một số đơn thư tố giác tội phạm nhưng do không có tên tuổi, địa chỉ thật của người tố cáo nên chưa có cơ sở để xử lý. Đến 4-8-2020 công an thị xã Phú Mỹ nhận được một đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên tuổi, địa chỉ…

Qua công tác điều tra, tối 1-12, công an thị xã Phú Mỹ đã bắt tạm giam Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Có thông tin cho rằng hành vi của các đối tượng diễn ra lâu nhưng chậm được xử lý, theo lãnh đạo công an tỉnh, để xử lý được các vụ việc này cần điều kiện là phải có bị hại, thu được tang vật chứng chứng minh hành vi phạm tội. Nếu không các đối tượng phi tang vật chứng, rất khó khăn cho quá trình điều tra.

Do đó sau khi công an thu thập đầy đủ chứng cứ đã bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra. Khi kết thúc điều tra vụ án công an sẽ thông tin rõ tới các đại biểu HĐND, cử tri được biết…



Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin tới cử tri vụ bắt xăng giả tại Vũng Tàu-Ảnh: TK

Liên quan đến vụ cơ sở sản xuất xăng dầu giả bị lực lượng biên phòng tỉnh triệt phá tại phường 12, TP Vũng Tàu, đại tá Nguyễn Văn Thống, phó chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin tới cử tri:



Qua thời gian theo dõi lực lượng trinh sát của Biên phòng tỉnh nhận thấy tại số 7/35 đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu- kho bãi của công ty TNHH TMDV Xăng dầu 89 do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi làm giám đốc) có những đối tượng và hoạt động không bình thường. Cụ thể, đây là bãi đậu xe nhưng các xe bồn ra vào đều có tải trọng lớn. Do đó, Biên phòng tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án VT2020.

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 1 giờ sáng ngày 30-10, lực lượng biên phòng tỉnh đã ập vào kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 7/35 Phước Thắng như nêu trên bắt quả tang một số đối tượng đang bơm chất lỏng từ kho hàng lên xe bồn (khoảng 2000 lít). Qua kiểm tra trong kho thời điểm trên còn khoảng 70.000 lít xăng A95 trộn hóa chất. Bước đầu chủ kho hàng khai đây là hóa chất. Tổng giá trị số hàng hóa đang trong kho là 600 triệu đồng nhưng chủ hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng.

Căn cứ hành vi “tàng trữ hàng hóa trong khu vực biên giới mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ chứng minh hợp pháp”, Biên phòng tỉnh đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, ra quyết định trưng cầu giám định chất lỏng và chất tạo màu thu giữ được.

Bước đầu xác minh, công ty xăng dầu 89 thành lập năm 2017 do Nhân làm giám đốc nhưng Lê Văn Nguyên- một giám đốc công ty xăng dầu tại TP.HCM anh em và cùng làm ăn với Nhân trực tiếp chỉ đạo điều hành. Nhân tham gia góp vốn.

Đầu tháng 9-2020, Nguyên bàn với Nhân sử dụng kho hàng trên làm nơi pha chế xăng giả (7 phần xăng A95, ba phần hóa chất sau đó dùng máy bơm để bơm ngược lại tạo ra xăng giả). Việc làm xăng giả như trên chỉ sau hai tháng vụ việc được phát hiện, thể hiện công tác nắm bắt tình hình rất chủ động.

Theo đại tá Thống, tất cả các loại xăng giả không tiêu thụ ở Bà Rịa- Vũng Tàu mà chủ yếu tiêu thụ ở Bình Dương, Đồng Nai. Nơi tiêu thụ cụ thể các đối tượng rất quanh co, không khai chính xác gây khó khăn cho xác minh. Ngoài ra các đối tượng khai mua hóa chất tại công ty ở thị xã Phú Mỹ. Nhưng giám đốc công ty này bước đầu phủ nhận.

Trong quá trình phá án, biên phòng nhận được sự phối hợp rất chặt chẽ của công an, Viện KSND tỉnh. Điều này góp phần thành công cho chuyên án.

Căn cứ thẩm quyền điều tra, biên phòng tỉnh đã bàn giao chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu, tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thụ lý tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 24-11 Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan.