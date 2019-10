Công an Bình Dương đồng ý đơn của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải

Ngày 16-10, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về việc "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có đơn xin rút khỏi Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLB PCTP) phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.



Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Phải) bắt quả tang tên kẻ trộm xe máy

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ là quyền cá nhân. Công an TP.Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Việc anh Hải không còn tham gia CLB PCTP không có ảnh hưởng gì đến phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được Cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ.







"Hiệp sĩ "Nguyễn Thanh Hải được tăng hơn 700 bằng khen, giấy khen các loại.

BGĐ Công an tỉnh mong rằng Cấp ủy, Chính quyền, Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Như PLO đã đưa tin, mới đây "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã nộp đơn lên Ban chủ nhiệm CLB PCTP phường Phú Hòa để xin ra rút ra khỏi CLB. Lý do mà hiệp sĩ Hải đưa ra là quy chế hoạt động của CLB PCTP không phù hợp với anh.

Theo anh Hải, khi hoạt động ở CLB PCTP phường Phú Hòa thì chỉ được phép làm việc trong địa bàn phường, không được ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó, nếu truy đuổi trộm, cướp mà qua địa bàn phường khác thì phải báo cáo xin phép Ban chủ nhiệm CLB...



Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trả lời phỏng vấn báo chí