Ngày 21-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân hai người chết và một người phải nhập viện cấp cứu tại Công ty Đầu tư xây dựng địa ốc KA nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nạn nhân chết do sốc ma túy.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, trong công ty này có bốn người. Hai người tử vong được xác định là anh HHB (36 tuổi, Giám đốc công ty) và anh LTH (31 tuổi, HKTT tại Tây Ninh).



Ngoài ra còn một người đang cấp cứu tại bệnh viện là anh LVQ (30 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương). Anh TQD (28 tuổi, nhân viên công ty), là người ở chung và phát hiện vụ việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh D. ngủ dậy thì phát hiện anh B., anh H. và anh LVQ (31 tuổi) nằm bất động dưới nền nhà.

Khi đến kiểm tra thì phát hiện anh B. và anh H. đã tử vong, anh Q. đang hấp hối nên anh D. gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Sau đó, anh D. báo sự việc cho cơ quan công an.

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Thủ Dầu Một đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lo ngại các nạn nhân tử vong do liên quan đến dịch bệnh, lực lượng công an đã thông báo cho ngành y tế địa phương xuống hiện trường phun thuốc khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, những cán bộ tiếp cận hiện trường để khám nghiệm cũng trang bị đồ bảo hộ để phòng chống dịch bệnh.

Liên quan đến vụ việc, chỉ có duy nhất anh D. là người còn tỉnh táo nên đã ngay lập tức được đưa về trụ sở công an để làm việc, lấy lời khai, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ma túy.

Qua công tác khám nghiệm, tại hiện trường, cơ quan công an chưa phát hiện có dấu hiệu đồ ăn và bia rượu nhưng lại thu giữ được một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất, hai thi thể được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Về phần anh D., qua xét nghiệm nhanh phát hiện người này dương tính với ma túy. Ban đầu người này khai nhận quanh co nhưng qua đấu tranh và với những bằng chứng thu được từ hiện trường, người này đã bước đầu khai nhận cả nhóm có sử dụng ma túy vào đêm 20-6 chứ không phải là nhậu như lời khai ban đầu.

Khoảng 22 giờ, anh B. mua ma túy và gọi ba người còn lại về công ty để sử dụng ma túy. Anh H. và anh B. sử dụng thuốc lắc, còn anh D. và anh Q. sử dụng khay. Khi sử dụng được vài tiếng thì phát hiện anh H. co giật nên cả nhóm sơ cứu bằng cách nắn bóp tay.

Sau đó, anh H. nằm ngủ với anh D. ở ngoài phòng khách, còn anh B. và anh Q. nằm ngủ trong phòng của anh B. Khoảng 5 giờ 30 sáng hôm sau, anh D. thức dậy, phát hiện anh H. và anh B. đã chết, còn anh Q. thì hấp hối nên anh D. gọi cấp cứu.