Công an Bình Dương thông tin vụ thượng úy rút súng bắn người

Ngày 12-6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức vụ thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi, cán bộ công an phường Thuận Giao, TP Thuận An) dùng súng bắn người bị thương trong quán ăn tại TP Dĩ An.



Theo đó, tối 3-6, thượng úy Nam đi ăn uống cùng một số người bạn tại một quán ăn tại phường Đông Hòa (TP Dĩ An) rồi xảy ra mâu thuẫn với NTH và NLH (ngồi bàn bên cạnh).

Sau đó, thượng úy Nam cùng một số người bạn tính tiền ra về, thấy vậy, NTH, NLH đứng dậy chặn đường ra cổng.

Hai bên xô xát, thượng úy Nam vừa bỏ chạy vừa rút súng bắn 2 phát về phía đối thủ khiến NTH bị thương ở đùi.

Sau khi xảy ra vụ việc, thượng úy Nam đến công an phường Đông Hòa trình báo sự việc và giao nộp khẩu súng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thượng úy Nam để xác minh, xử lý theo quy định của ngành.

Qua xác minh, khẩu súng của thượng úy Nam sử dụng là loại súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su, cay ngạt, thượng úy Nam tự mua qua mạng để trang bị cho mình vào tháng 12-2019.