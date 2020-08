Công an Bình Dương vào cuộc điều tra công ty bán dự án 'ma'

Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân, cùng các giấy tờ liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land).

Nội dung các đơn tố cáo liên quan đến việc công ty này bán đất nền tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát), khi hai dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.



Đơn tố cáo người dân nộp cơ quan công an. Ảnh: LÊ ÁNH

Tổng giám đốc Công ty SP Land là bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, HKTT tại xã An Điền, thị xã Bến Cát).

Tại trụ sở công an, các cán bộ điều tra đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của từng người dân.

Theo ghi nhận trong ngày 3-8, cơ quan công an đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo. Do hết thời gian làm việc, ngày 4-8, cơ quan công an tiếp tục tiếp nhận đơn tố cáo của những người còn lại.



Người dân nộp đơn tố cáo Công ty SP Land tại phòng Cảnh sát kinh tế. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong một diễn biến khác, vào sáng 3-8, bà Lê Thị Thanh, Tổng giám đốc công ty SP Land cũng đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương, để nộp đơn tố cáo những người đã lừa đảo bà hàng chục tỉ đồng.

Bà Thanh cho rằng những người này đã lừa bà hàng chục tỉ đồng để làm hai dự án trên.



Người dân căng băng rôn, phát loa đòi công ty SP Land trả lại tiền vào ngày 31-7. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 31-7, khoảng hơn 40 người dân đã kéo đến trụ sở của Công ty SP Land (xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương) căng băng rôn, phát loa yêu cầu bà Thanh phải trả lại tiền.

Đây là số tiền người dân đã nộp vào công ty theo hợp đồng để mua đất nền của hai dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 do công ty làm chủ, đầu tư vào cuối năm 2018. Khi mua một nền đất của dự án, mỗi người dân đã trả toàn bộ số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Theo hợp đồng, khi mua đất tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2, phía công ty sẽ giao sổ sau chín tháng ký hợp đồng, chậm nhất là 12 tháng.



Bản vẽ trên giấy của dự án Khu dân cư An Điền 1 khi quảng cáo rao bán. Ảnh: LÊ ÁNH

Tuy nhiên, sau thời gian thỏa thuận, phía công ty vẫn không bàn giao đất và sổ đỏ được cho người dân. Sau nhiều lần khiếu nại, công ty hứa hẹn và lập biên bản thanh lý hợp đồng.

Phía bà Thanh cũng ký cam kết sẽ trả lại tiền nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty này chỉ trả cho mỗi người dân được số tiền từ 20 triệu đến 90 triệu đồng.

Được biết, dự án Khu dân cư An Điền 1 có tổng cộng 75 nền đất. Dự án Khu dân cư An Điền 2 có tổng cộng 59 nền đất. Hai khu này cách nhau khoảng hơn 1 km, rộng tổng cộng hơn 2 ha. Công ty SP Land cũng đã bán đất cho người dân từ cuối năm 2018

Tuy nhiên đến nay, đây chỉ là khu đất cây rừng và cây cao su mọc um tùm mà không có bất cứ một dấu hiệu nào về một dự án khu dân cư đang xây dựng.