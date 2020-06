Công an Bình Tân chỉ 6 cách thoát nạn sau hai vụ cháy liền kề

Công an quận Bình Tân cho biết tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận đã xảy ra bảy vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng của con người.



Vụ cháy tại 617 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, khiến bảy người trong một gia đình bị mắc kẹt. Ảnh: N.TÂN

Trước đó, cuối tháng 5, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại 617 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, khiến bảy người trong một gia đình bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy làm một người chết và bốn người bị thương.

Và gần đây nhất là vụ phóng hỏa tại phòng trọ số 505 Tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, khiến ba người chết vào sáng 12-6.

Để thực hiện tốt việc phòng cháy, góp phần kiếm chế, kéo giảm số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Công an quận Bình Tân “chỉ điểm” cho người dân một số giải pháp, biện pháp, kỹ năng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Sáu kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra

- Bình tĩnh, không hoảng loạn, dùng khăn thấm nước che mặt, che người hoặc sử dụng mặt nạ lọc độc (nếu có), tự mình thoát nạn và hướng dẫn người thân thoát nạn theo các hướng hành lang, cầu thang bộ, mái nhà, ban công, lối đi phụ khác…



Công an quận Bình Tân chỉ sáu kỹ năng thoát nạn khi có cháy. Ảnh: Website UBND quận Bình Tân

- Đi khom lưng hoặc bò trên đường di chuyển để tránh bị nhiễm khói khí độc.

- Đóng các cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan rộng ra hoặc cô lập đám cháy.

- Kiểm tra nhiệt độ cánh cửa bằng mu bàn tay, nếu phát hiện cửa nóng tìm lối di chuyển khác.

- Nếu mắc kẹt trong đám cháy, người dân có thể hạn chế khói khí độc lan vào phòng bằng cách sử dụng chăn ướt, băng keo dính,… bịt kín các khe cửa, tuyệt đối không ẩn nấp dưới gầm giường, nhà vệ sinh, tủ quần áo, không vực khó tìm thấy.

- Nếu chẳng may bị lửa tạt vào người, tuyệt đối không chạy hay cởi quần áo, lập tức nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại vài vòng để dập lửa.



Dùng khăn để bảo vệ cơ quan hô hấp... Ảnh: Website UBND quận Bình Tân

Bốn bước cứu chữa vụ cháy, nổ ban đầu



- Báo động, hô hoán, gõ kẽng, phát hiệu lệnh báo khẩn khi phát hiện cháy.

- Ngắt toàn bộ hệ thống, thiết bị điện khu vực bị cháy.

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy, nước (khi đảm bảo đã ngắt điện), cát, chăn,… để dập lửa.

- Gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 và thông báo đến các cơ quan chức năng gần nhất.

Đảm bảo an toàn phòng cháy như thế nào?

Theo Công an quận Bình Tân, người dân nên chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân phải thường xuyên tự kiểm tra nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình. Đồng thời phải trang bị và biết cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng kịp thời xử lý khi có sự cố.



Theo Công an quận Bình Tân, mỗi gia đình nên dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra để thoát nạn an toàn khi cháy. Ảnh: Website UBND quận Bình Tân

Công an quận Bình Tân hướng dẫn người dân nên thiết kế hệ thống điện riêng biệt giữa các khu vực với nhau, phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu chì, aptomat...). Khi lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán để không gây quá tải cho hệ thống điện.

Đối với các ô thông tầng thì người dân không nên bít mà để thoát khói tự nhiên. Đối với nhà không có các ô thông tầng thì cần thiết kế, lắp đặt các lỗ cửa thoát khói tự nhiên trong nhà thông qua mái nhà, hành lang,…

Đặc biệt, để ngăn chặn các nguy cơ cháy từ các thiết bị trong nhà, công an khuyến cáo người dân không nên để hàng hóa dễ cháy gần thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao.... mà phải để chúng cách xa nhau ít nhất 0,7 m.

Ngoài ra, nơi thờ cúng phải được bố trí hợp lý bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật không cháy, hạn chế tối đa vàng mã hương, nến để trên bàn thờ.

Công an cũng khuyên người dân không nên để các đồ dùng dễ cháy, ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng gần bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Đặc biệt, không nên để ô tô trong nhà vì xe có khả năng tự cháy hoặc tỏa khói khí độc khi nổ máy.

“Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ” – Công an quận Bình Tân nhấn mạnh.

Ngoài ra, người dân cũng nên hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan; không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp đặt thì phải có cửa chốt trong và không được khóa.



“Mỗi gia đình nên dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra để thoát nạn an toàn khi cháy. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị” – công an Bình Tân nói thêm.