Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phường tiện giao thông xảy ra ngày 3-11-2014 tại trước số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh.



Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ ngày 3-11, ông MAD (ngụ phường 5, quận Gò Vấp) điều khiển xe máy BKS 52U5-2702 trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ cầu Bông về đường Phan Đăng Lưu.

Khi đến đoạn trước tại 91 Đinh Tiên Hoàng thì xảy ra va chạm với ông NTS (SN 1940, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) đang đi bộ băng qua đường.

Tai nạn làm ông S bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đến ngày 10-11-2014, ông S tử vong tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ tang vật là chiếc mô tô BKS 52U2-2702, số khung RLCJ2S110-5Y005027, số máy 2S11-005027.

Qua xác minh vẫn chưa tìm được chủ sở hữu phương tiện nêu trên.

Công an thông báo, để phục vụ công tác xử lý tang vật, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh kêu gọi ai là chủ sở hữu của phương tiện nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (18 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh) gặp đồng chí Trịnh Văn Thụ (028.3843.2345 - 0707.345.667).