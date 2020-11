Công an Cẩm Lệ liên tục bắt kẻ lừa chạy án

Ngày 25-11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phúc Hạnh (38 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hạnh là người “nổ” quen biết công an có thể chạy án cho hai nghi phạm khác thoát tội trộm cắp tài sản để lừa lấy 290 triệu đồng.



Nghi phạm Nguyễn Phúc Hạnh. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu tháng 9, hai nghi phạm T.V.H. (27 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và P.N.D. (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ) đi trộm vật liệu xây dựng của một công trình.



H. bị công an quận Cẩm Lệ triệu tập để điều tra, còn D. thì công an chưa phát hiện hành vi phạm tội.

Trong thời gian H. được gia đình bảo lãnh đã liên hệ với D. để tìm cách chạy án. Hai người này đã tìm gặp Hạnh là anh rể của H. nhờ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự.

Mặc dù không quen với ai nhưng Hạnh “nổ” với em vợ là có thể chạy án được. Biết H. sẽ tin tưởng để giao tiền cho mình nên Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo.

Sau đó, Hạnh đã nhiều lần lấy tiền của hai thanh niên sắp bị khởi tố trên tổng cộng 290 triệu đồng. Trong đó, tiền của D. là 200 triệu đồng và em rể là 90 triệu đồng.

Đặc biệt, vào ngày 5-11, H. và D. bị công an triệu tập để nhận quyết định khởi tố bị can. Do lo sợ, D. liên hệ Hạnh để hỏi thăm vụ việc đã được giải quyết như thế nào thì Hạnh tiếp tục yêu cầu D. đưa thêm 30 triệu đồng nữa để Hạnh gặp lãnh đạo viện kiểm sát và công an để được giảm nhẹ nhất.

Lúc này, công an nắm được thông tin trên nên đã âm thầm theo dõi và bắt quả tang khi Hạnh nhận số tiền 30 triệu đồng.

Theo Trung tá Trương Thị Vân Oanh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Cẩm Lệ) thời gian qua liên tục xuất hiện nhiều người “nổ” có thể chạy án được để lừa đảo người sắp bị xử lý hình sự.

Trong năm 2020, riêng công an quận Cẩm Lệ đã bắt bốn vụ lừa chạy án.

“Nhiều nạn nhân sau khi bị bắt tạm giam mới khai báo là đã từng bị lừa chạy án. Mà những nghi phạm lừa chạy án như thế này gây mất uy tín của ngành công an, rất nguy hiểm. Khi có thông tin, chúng tôi phải cố gắng thuyết phục bị hại cũng là nghi phạm cung cấp thông tin để phá án” - Trung tá Oanh nói.

Điển hình như giữa tháng 7 năm nay, công an quận Cẩm Lệ đã bắt Bùi Trọng Quí (34 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, ngụ Hòa Xuân, Cẩm Lệ) chuyên lừa chạy án.

Quí mua cả quần áo ngành để đóng giả công an còn Huy là người giúp sức tích cực. Đến khi bị bắt, hai nghi phạm này đã lừa đảo bốn vụ với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.