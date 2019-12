Công an Cần Thơ: Cho vay lãi nặng đang co cụm

Chiều 5-12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Cần Thơ bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn. Khác các lần trước là chất vấn theo chủ đề thì từ kỳ họp này, các đại biểu sẽ chất vấn đối với tất cả lãnh đạo UBND TP và thủ trưởng các sở, ngành.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Cần Thơ chiều 5-12. Ảnh: NN

Các đại biểu đã nêu câu hỏi về tình hình tội phạm trên địa bàn và giải pháp ngăn chặn. Trả lời vấn đề này, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận Giám đốc Công an TP cho biết, năm 2019 tội phạm trên địa bàn giảm 7,93% so với năm 2018. Tuy nhiên, tội trộm cắp tăng 253 vụ, chiếm trên 50% trong cơ cấu tội phạm nhưng chủ yếu là trộm vặt. Tội giết người cũng tăng 8 vụ nguyên nhân do mâu thuẫn nhất thời…

Về giải pháp, Công an TP thông qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, công an cơ sở trực tiếp nắm tình hình.

Về ma túy, năm 2019 tình hình ma túy giảm, xảy ra 332 vụ, giảm 21 vụ. Tuy nhiên số người nghiện tăng so với năm 2018. Hiện nay, các đối tượng không sử dụng ma túy thông thường nữa mà chuyển qua sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp. Do đó, thời gian qua công an, VKS, tòa án phối hợp xử lý nghiêm. Số vụ việc không nhiều nhưng số lượng ma túy bị bắt tăng.

Giải pháp thời gian tới, các giải pháp là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền về ma túy, tập trung đối tượng có nguy cơ cao, rà soát, lập danh sách quản các đối tượng nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, đặc xá, tù tha,… Mở cao điểm tấn công trấn áp về tội phạm ma túy, tăng cường điều tra xét xử.

Đại biểu Nguyễn Trung Nhân nêu tình trạng cho vay lãi nặng, cho vay qua mạng lãi suất cao, đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen bằng hình thức khủng bố người thân của người đi vay… công an có giải pháp gì cho việc này?

Ông Thuận cho biết, trên địa bàn có nhiều nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều hình thức và mức lãi suất khác nhau, nhất là các đối tượng ở các tỉnh khác đến. Đây là điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản… với nhiều hình thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Không riêng Cần Thơ mà trên toàn quốc.

Công an TP đã chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp với loại tội phạm này. Loại tội phạm này hiện nay đã co cụm, không hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ mà đi nơi khác hoạt động.

Thống kê rà soát trên địa bàn có 5 nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội với 27 đối tượng và có 19 đối tượng chủ mưu cầm đầu. 9 công ty có biểu hiện nghi vấn cho vay lãi nặng, 8 nhóm có biểu hiện nghi vấn cho vay với lãi suất cao với 60 đối tượng…

Giải pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm có sự liên quan đến tín dụng đen. Thứ hai là kiến nghị ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân phát huy tối đa việc cho vay giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn; thứ ba tập trung các giải pháp tấn công tội phạm, không để loại tội phạm này hoạt động; Thứ tư, thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ.