Công an cảnh báo đặc biệt về kẻ cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Ngày 9-10, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã xác định được danh tính nghi can cướp tiệm vàng ở phường Mạo Khê.

Theo đó, căn cứ những chứng cứ thu thập được, Công an thị xã Đông Triều đã xác định người này là Đinh Thanh Tùng (30 tuổi), hộ khẩu thường trú tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhưng sinh sống tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.



Công an cảnh báo người dân không tự ý truy bắt vì kẻ cướp có súng ngắn quân dụng

Công an thị xã Đông Triều đã phát đi thông báo truy tìm Đinh Thanh Tùng gửi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh và công an các địa phương khác để phối hợp truy bắt.



Theo đặc điểm mô tả, nghi can Tùng đi xe máy Exciter màu vàng đen không biển số, mặc áo phông cộc tay màu xám. Công an thị xã Đông Triều cảnh báo do người này mang theo súng ngắn quân dụng nên người dân không tự tổ chức truy bắt vì sẽ gây nguy hiểm.

Như PLO đã thông tin, chiều 8-10, kẻ cướp bịt mặt đội mũ bảo hiểm mang súng vào cướp tiệm vàng tại phường Mạo Khê. Sau khi cướp được tiền, người này ra cửa lên xe máy định bỏ chạy thì bị người dân lái xe bán tải tông đổ làm chiếc ba lô đựng tiền, trong đó có 1 chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Tên cướp này đã nổ súng thị uy trước khi dựng lại xe máy tẩu thoát, bỏ lại ba lô đựng số tiền vừa cướp được khoảng 200 triệu đồng.