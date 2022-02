Theo cơ quan chức năng, dịp ra Tết Nguyên đán người dân có nhu cầu đi lại, mua sắm làm việc đông, đây là cơ hội cho những kẻ phạm tội.



Thủ đoạn tinh vi

Ngày 9-2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phát đi thông báo đến người dân về việc cảnh giác với các loại tội phạm trong ngày vía Thần Tài.

Theo Công an quận Tân Phú, hàng năm, cứ đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là người dân đổ xô đi mua vàng bởi nhiều người quan niệm rằng nếu mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại sự may mắn, phát tài, phát lộc cho cả năm. Đây cũng là dịp các đối tượng cướp giật, trộm cắp hoạt động mạnh trở lại.

Lợi dụng việc người dân mang theo nhiều tiền trong người, chen chúc mua sắm thiếu cảnh giác, các nhóm đạo chích, móc túi, giật đồ sẽ ra tay.



Nhóm móc túi, cướp giật dàn cảnh lấy tài sản của du khách ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Ảnh: T-Y

Theo đó, các đối tượng phạm tội thường giả làm khách mua sắm, ăn mặc lịch sự để tạo vỏ bọc với những người xung quanh. Sau đó, sẽ tìm “con mồi” mang theo túi xách, đeo đồ trang sức và tìm cách để đánh lạc hướng nhằm thu hút sự chú ý của người bị hại, đợi sơ hở thì đồng phạm áp sát để rạch túi trộm cắp tài sản.

“Ngoài ra, bọn chúng chủ yếu lợi dụng tình trạng đông đúc, chen lấn xô đẩy để ra tay với thủ đoạn là giật dây chuyền rồi nhanh tay tẩu tán cho đồng phạm hoặc dùng kìm bấm loại nhỏ cắt đứt dây trang sức để đồng phạm chờ sẵn nhặt lên” – một cán bộ điều tra khuyến cáo.

Theo công an, trong những tình huống này, nạn nhân không hề hay biết hoặc có biết cũng khó xác định được đối tượng gây án để kịp thời hô hoán, bắt giữ. Tất cả diễn ra trong nháy mắt và khi người bị hại phát hiện ra mất đồ thì những kẻ gây án đã nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Trong khi đó, tình trạng chen lấn mua vàng luôn là cơ hội tốt cho các đối tượng thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản...

Người dân cần cảnh giác khi các đối tượng phạm tội thường sử dụng xe phân khối lớn, rảo quanh các tiệm vàng, khi phát hiện “con mồi” sẽ áp sát cướp giật chiếm đoạt tài sản rồi bỏ chạy.

“Hoặc đối tượng có thể đeo bám hoặc cho đồng bọn theo dõi những người vừa mua vàng đến địa điểm thuận lợi như khu vực vắng người, có đường cua, hoặc vừa về tới nhà dừng xe để mở cổng… thì áp sát tiếp cận, khống chế nạn nhân chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát”.

Bên cạnh đó, thủ đoạn có thể là các nhóm tội phạm từ 8 đến 10 người (có cả nữ) đi xe chạy lòng vòng, khi phát hiện ra bị hại thì sẽ cho một số xe cản đầu, dàn cảnh một vụ đụng xe hoặc vụ đánh ghen làm nạn nhân mất cảnh giác để đồng bọn áp sát lấy tài sản và nhanh chóng trốn thoát.

Đề cao cảnh giác

Công an quận Tân Phú cảnh báo, để phòng ngừa có hiệu quả nạn trộm cắp tài sản, ngoài nỗ lực của lực lượng Công an quận trong việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thì người dân khi đi mua sắm cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Theo đó, người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia mua sắm ở những nơi có chen lấn, xô đẩy vì tội phạm thường lợi dụng lộn xộn để trộm cắp móc túi lấy điện thoại, ví và những tài sản có giá trị khác.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác, mọi người không nên mang theo quá nhiều tiền, cất các vật dụng có giá trị như hoa tai, dây chuyền, điện thoại đắt tiền,… đặc biệt là các giấy tờ quan trọng. Nếu đi đông người, các cá nhân trong đoàn nên lưu ý đi sát nhau, nhắc nhở nhau cùng bảo vệ tài sản.

Khi đi đường bằng xe máy người dân không nên đeo quá nhiều trang sức, vật phẩm có giá trị. Người đeo dây chuyền vòng vàng đi xe máy cần cài kín nút áo cổ, không để lộ trang sức ra ngoài. Túi xách, đồ vật có giá trị nên bỏ vào cốp xe hoặc móc chặt vào xe có ràng buộc kĩ càng.

Trường hợp người dân bị cướp giật phải thật bình tĩnh ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại xe, biển số xe và tri hô thật lớn để mọi người xung quang trợ giúp, sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc đến ngay cơ quan công an gần nhất trình báo.