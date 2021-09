Chiều 27-9, nguồn tin PLO xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm người sử dụng giấy xác nhận báo chí giả, giấy đi đường giả về tội làm giả tài tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra bước đầu, ngày 20-9, Nguyễn Đình Quang (30 tuổi, trú quận Gò Vấp), Nguyễn Minh Tân (32 tuổi thường trú tại Quận 12), Huỳnh Minh Đức (43 tuổi, thường trú tại Quận Tân Phú) điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner chạy trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ TP.HCM đi Bình Dương.

Khi đến cầu Phú Cường (xã Bình Mỹ, Củ Chi), chiếc xe này bị tổ công tác chốt kiểm soát dịch yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ liên quan khác. Lúc này, người trên xe xuất trình giấy đi đường và giấy xác nhận của cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, kiểm tra nhanh lực lượng chức năng nhận thấy giấy tờ trên có nhiều điểm nghi vấn, có dấu hiệu làm giả nên đã đưa nhóm người này và tang vật về trụ sở Công an xã Bình Mỹ làm việc.



Giấy xác nhận báo chí giả mà công an thu giữ từ nhóm người trên. Ảnh: CTV

Bước đầu, nhóm người trên thừa nhận hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả với mục đích để đi đường trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

Nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Đức về tội “Làm giả tài tài liệu của cơ quan, tổ chức và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Minh Tân về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại tại khoản 2 Điều 341/BLHS.

Trước đó, PLO đã đưa tin, Đội CSGT An Sương trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Phú Cường đã dừng một ô tô có nhóm người xuất trình giấy xác nhận có tên Nguyễn Minh Tân (32 tuổi, cư trú quận Gò Vấp) của Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật với chữ ký Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển.

Ngoài ra, nhóm người này cũng xuất trình giấy đi đường với chữ ký của Thượng tá Nguyễn Đình Dương (trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM) với nội dung cho tài xế và phóng viên báo TN đi tác nghiệp.

Hiện Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.