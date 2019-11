Công an Đà Nẵng bắt 5 người Trung Quốc trốn lệnh truy nã

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, đơn vị này vừa phối hợp với Bộ Công an bắt giữ năm nghi phạm người Trung Quốc vào đêm 21 và 22-11. Năm người gồm Yu Hong Can (48 tuổi), Xu Heng (46 tuổi), Liu Yi Hu (43 tuổi), Xua Liang (39 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).



Năm nghi phạm người Trung Quốc bị công an truy nã. Ảnh: C.A

Theo thông tin từ công an Trung Quốc cung cấp nhờ hỗ trợ, từ năm 2013, nhóm này tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với tổng số tiền 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 330 tỉ đồng). Nhóm này còn có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ của người tham gia đánh bạc.

Nhóm tổ chức đánh bạc bị công an tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) truy bắt nhưng những người này bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng nước sở tại phải ra lệnh truy nã.

Nhóm người đàn ông liên tục đổi các nhà nghỉ để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng. Khi phát hiện nhóm này đang trốn ở Đà Nẵng, công an Trung Quốc đã nhờ hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an đã bắt gọn nhóm người trên. Bộ Công an đang tạm giữ năm người này để làm các thủ tục bàn giao cho phía công an Trung Quốc.