Công an Đà Nẵng thông tin vụ người bị giam phải nhập viện

Chiều 5-7, ngay sau khi Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đà Nẵng có kết luận bệnh án của bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quân Liên Chiểu), Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi thông tin về vụ việc. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi công bố thông tin.



Cảnh sát phải đến giữ trật tự khi người nhà vây bệnh viện. Ảnh: H.H

Theo đó, bị can Hiền bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn (huyện Hoà Vang) theo quyết định của TAND cùng cấp vào ngày 27-6. Bị can Hiền bị truy tố trong một vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu. Công an quận Liên Chiểu đã thụ lý vụ án, tòa án đã xử lý và tuyên án đối với 4 bị cáo. Đối với Hiền thì bỏ trốn và bị bắt vào ngày 25-3 theo quyết định truy nã, và đưa về tại tạm giam này của Công an TP Đà Nẵng chờ ngày xét xử.

Theo đại tá Dũng, Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh đái tháo đường. Toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực tại trại tạm giam Hòa Sơn, bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu. Đến 0 giờ ngày 4-7, Hiền được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong trường hợp ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện Đà Nẵng đã hồi sức tích cực cho Hiền hơn một giờ sau bệnh nhân này mới thở trở lại. Hiện bị can Hiền đang hôn mê sâu.

Theo kết luận của bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Hiền chuẩn đoán đái tháo đường cấp, biến chứng toan aceton thuộc Hội chứng toan aceton của bệnh nhân đái tháo đường type I. Cơ sở chẩn đoán bệnh lý Hiền dựa trên 4 kết quả xét nghiệm như Đường máu quá cao 70,76 mg/lít (cao gấp 10 lần bình thường); đường nước tiểu quá ngưỡng đào thải của thận; PH máu biến loạn âm; kết quả toan aceton dương tính.

Theo đánh giá của tổ chức Y tế thế giới Hội chứng toan aceton ở bệnh nhân đái tháo đường type I có nguy cơ tử vong rất cao. Ngoài ra, kiểm tra bên ngoài thân thể không có sang chấn (không có ngoại lực tác động); kết quả X - Quang cho thấy tim, phổi, bụng không có tổn thương; đầu không chảy máu.

“Công an thành phố đã kiểm tra kỹ về phía trại giam và cho thấy quá trình giam giữ đối với bị can Hiền đã thực hiện đúng quy định. Công an thành phố lấy làm tiếc và chia sẻ với gia đình bị can . Công an khẳng định bệnh nhân ở các trại giam được được đối xử bình đẳng và có những chế độ chính sách thăm khám, điều trị theo quy định”, đại tá Dũng nói.

Đại tá Dũng cho biết, Công an TP Đà Nẵng có trách nhiệm xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, công tâm khách quan và không né trách nhiệm. Đối với bất kỳ cơ quan nào cũng đều được đảm bảo an ninh một cách tốt nhất, bệnh viện là nơi càng được bảo vệ, không những riêng ngày hôm nay và những ngày sau. Với những người có hành vi quá khích, kích động gây rối, vi phạm pháp luật thì công an sẽ kiên quyết xử lý.