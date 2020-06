Công an Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ vụ xe múc gần 600 triệu bị đốt

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đến cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắk yêu cầu sớm điều tra, làm rõ vụ việc xe múc trị giá hàng trăm triệu của người dân bị đốt cháy trong rẫy hồi tháng 7-2019.

Sáng 11-6, trao đổi với PLO, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết như trên



Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an huyện Krông Pắk sớm điều tra, làm rõ vụ việc xe múc của người dân bị đốt. Ảnh: HT

Như PLO đã thông tin, chiếc xe múc trị giá khoảng 600 triệu đồng của ông Nguyễn Đình Lộc (ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) bị kẻ gian đốt cháy đen khi để trong rẫy (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) vào rạng sáng 1-7-2019.

Sau đó, ông đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng nhưng đến nay, sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được người đốt xe của ông.



Chiếc xe múc của ông Lộc bị kẻ gian đốt cháy đã gần một năm nhưng cơ quan điều tra huyện vẫn chưa tìm được thủ phạm. Ảnh: HT

Theo đó, ngày 2-11-2019, ông Lộc nhận được thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk với nội dung tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và lập kế hoạch xác minh tiếp theo.

Ông Lộc đã làm đơn khiếu nại về việc CQĐT về quyết định tạm đình này. Đến ngày 27-11-2019, VKSND huyện Krông Pắk có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Lộc.

Ngày 31-12-2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định chấp nhận khiếu nại của ông Lộc và yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra để có căn cứ giải quyết vụ án theo đúng quy định.



Hiện trường chiếc xe múc bị kẻ gian đốt cháy. Ảnh HT

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản. Tuy vậy, từ ngày khởi tố vụ án đến nay đã hơn 5 tháng vẫn chưa tìm được người đốt xe của ông Lộc.

Đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắk, trước đó cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra và ngày 11-5, đơn vị này đã gia hạn điều tra lần thứ nhất.