Công an Đắk Nông được thưởng 'nóng' vì triệt phá vụ án ma túy

Ngày 15-12, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã trao thưởng cho Công an tỉnh Đắk Nông số tiền 20 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.



Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao thưởng cho Công an Đắk Nông. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11-12, tại xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Sùng A Di (SN 1985) và Vàng A Cở (SN 1983, cùng trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, hai xe gắn máy, một điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt làm một cán bộ Công an bị thương.



Tang vật vụ án. Ảnh: Q.MINH

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sùng A Di và Vàng A Cở để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh số tiền 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, Công an huyện Đắk R’lấp và Công an huyện Tuy Đức, mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích trong việc phối hợp triệt phá đường dây ma túy nói trên.