Công an Đắk Nông mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 15-12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Công an tỉnh Đắk Nông trình diễn trong buổi lễ ra quân.

Mở đầu buổi lễ ra quân là màn trình diễn võ thuật đặc sắc lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm; những màn biểu diễn về xử lý một số tình huống đánh đối kháng; chiến thuật giải tán đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn; tình huống vượt vật cản đánh bắt đối tượng, công phá mục tiêu; vượt cản, bắn súng ứng dụng....



Một số màn trình diễn của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong năm 2020.

Ông Trung cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn.



Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh bắt đầu từ ngày 15-12-2020 toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Mục tiêu của đợt ra quân là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động nổi lên của các thế lực thù địch và tội phạm để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.



Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-12 trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

“Lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa kết hợp tấn công mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao...” - Đại tá Mười phát biểu.



Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tham gia diễu hành sau khi lãnh đạo Công an tỉnh phát lệnh ra quân.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã phát lệnh và chỉ huy các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn TP Gia Nghĩa...