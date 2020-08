Công an đề xuất khen 5 người cứu bé sơ sinh trong kẹt tường

Ngày 18-8, người dân tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một bé trai sơ sinh bị vứt bỏ trong khe tường hẹp và bé được giải cứu, đưa tới cơ sở y tế để chăm sóc.



Lực lượng công an chụp ảnh cùng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: CACC

Theo Fanpage “Công an thành phố Hà Nội”, sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé.

Đến 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm giải cứu thành công, đưa bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, theo một số tài khoản Facebook, thực tế việc đục tường để giải cứu cháu bé là do người dân thực hiện. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường khi bé đã được đưa ra khỏi khe tường.

Người dân phải đục tường để giải cứu cháu bé. Ảnh: CACC

Ngày 21-8, kể lại sự việc, anh Nguyễn Lương Bằng (trú tại ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ), cho biết khoảng 17 giờ 50 ngày 18-8, anh đang ở nhà cùng anh Phạm Thành Công (trú tại phố Đào Nguyên A) thì thấy anh Nguyễn Duy Tuân (quê ở Ý Yên, Nam Định) hớt hải chạy sang mượn khoan để đục tường giải cứu cháu bé.



Ngay sau đó, ba người cầm khoan, dây diện tới hiện trường, trực tiếp khoan tường. Lúc này, bé trai còn nguyên dây rốn, không được mặc gì trên người.

Anh Công khẳng định thời điểm khoan tường chỉ có ba người và một số người dân khác. Khi cháu bé được giải cứu an toàn ra khỏi khe tường, lực lượng chức năng mới có mặt.

Tiếp đó, một người dân cùng lực lượng chức năng đưa cháu lên trạm y tế.



Vị trí đục tường để đưa bé trai ra ngoài. Ảnh: UYÊN TRANG

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Gia Lâm cho hay người phát hiện bé trai sơ sinh bị vứt bỏ trong khe tường là chị Giáp Thị Nam Phương (20 tuổi, trú tại ngõ 173 Đào Nguyên A).

Khi chị Phương chạy ra đường nhờ người giúp đỡ, anh Nguyễn Lương Bằng và anh Nguyễn Duy Tuân ở gần đó liền chạy tới.

Tuy nhiên, do khe tường quá hẹp không thể dùng tay để đưa cháu bé ra ngoài, anh Bằng và anh Tuân đã dùng khoan và búa để phá tường đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau khi đưa cháu bé ra ngoài, lực lượng công an đã có mặt để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự. Công an phối hợp cùng chị Phạm Thị Quỳnh Thư (nhân viên trung tâm Y tế Trâu Quỳ) và anh Vũ Văn Thể (tổ dân phố Cửu Việt) đưa cháu bé đến trung tâm y tế Trâu Quỳ để sơ cứu.

Tiếp đó, anh Thể lái xe ô tô để đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa Gia Lâm rồi chuyển bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu, điều trị và theo dõi tiếp.

Để kịp thời động viên hành động cứu người cao đẹp, Công an huyện Gia Lâm đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện xét, khen thưởng gương “Người tốt việc tốt” đối với năm công dân nêu trên.

Thông tin thêm, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết hiện đã xác minh được người mẹ bỏ rơi bé trai. Người này đã được đưa đi xét nghiệm ADN với cháu bé để xác định huyết thống.

Cũng theo vị này, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, bé trai vẫn chưa được đưa ra ngoài hoàn toàn, còn bức tường thì đã được người dân đục thủng. Lúc này, cảnh sát PCCC cùng người dân tiến hành cứu hộ, đưa cháu đến trạm y tế.

Sự việc sau đó được đăng trên trang Facebook “Công an thành phố Hà Nội”, nhưng do người biên tập thông tin viết thiếu, dẫn đến sự hiểu lầm trong dư luận.