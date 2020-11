Công an dẹp khu ‘tam giác’ cà phê đèn mờ ở Đồng Nai

Trước tình trạng tệ nạn xã hội lợi dụng các quán cà phê khu tam giác Cổng 11 (phường An Hòa) để hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, những ngày qua Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức ra quân triệt phá đẩy lùi tệ nạn xã hội khu vực này.



Những tấm nệm trong quán cà phê bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CA.

Khu tam giác Cổng 11, giáp ranh giữa 4 phường thuộc TP Biên Hòa (An Hòa, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân) và các khu công nghiệp lớn vây quanh, tập trung rất nhiều công nhân lao động sinh sống. Lợi dụng đặc điểm này nhiều quán cà phê đã mọc lên và trong số đó có nhiều quán núp bóng hoạt động mại dâm, kích dục.

Trong những ngày qua, công an đã đồng loạt tổ chức kiểm tra hàng chục quán cà phê có biểu hiện hoạt động tệ nạn khu vực “tam giác” này.

Qua kiểm tra hầu hết các quán không có giấy phép kinh doanh, tiếp viên không có hợp đồng lao động và bên trong một hai cái bàn, chia ra nhiều ô ngăn bằng những tấm vách hoặc những tấm vải tạm bợ, có nệm, gối, võng...

Lãnh đạo Công an phường An Hòa cho biết, qua thống kê khu vực “tam giác” có 21 quán cafe có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội, mại dâm kích dục trá hình. Công an phường cùng các ban ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nhiều vụ mại dâm, sáu vụ kích dục và nhiều vi phạm khác trong các quán trên.

Theo cơ quan công an, nhiều người từ nơi khác đến thuê nhà và mở quán hoạt động tệ nạn nạn xã hội và lực lượng chức năng có nhiều biện pháp quyết tâm triệt phá những quán cà phê hoạt động tệ nạn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.