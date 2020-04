Công an điều tra vụ CSGT xịt hơi cay làm người chạy xe tử vong

Ngày 27-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết hồ sơ vụ CSGT xịt hơi cay người vi phạm đã được chuyển sang Cơ quan điều tra – Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Như PLO đưa tin, trước đó vào khoảng 23 giờ đêm 22-4, trên Quốc lộ 80, đoạn qua thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Thời điểm trên, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra theo kế hoạch trên quốc lộ 80 thì phát hiện Tôn Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chạy xe máy chở theo bạn gái với tốc độ cao.

Tổ tuần tra yêu cầu Hùng dừng xe thì Hùng không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng có đuổi theo và sau đó Hùng bị tai nạn tử vong, bạn gái nạn nhân cũng bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, bốn người thuộc tổ tuần tra đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Xác minh ban đầu cho thấy Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh có tổ chức truy đuổi và có xịt hơi cay vào Hùng. Do đó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông qua Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.