Công an Đồng Nai hơn 1 tháng triệt phá 15 băng nhóm

Ngày 3-2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng, biểu dương các đơn vị của Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện một số sở, ngành đến dự.



Công an Đồng Nai triệt phá nhóm tín dụng đen, bắt giữ giang hồ Toàn "đen" xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước (TP Biên Hòa) để đòi tiền.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua.

Theo ông, công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn, nhất là các tội phạm như tín dụng đen, ma túy, cờ bạc.. gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Vì vậy Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt để phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm góp phần xây dựng xã hội an toàn, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá thành công 15 băng nhóm với 86 người hoạt động phạm tội có tổ chức; phá 88 tụ điểm 513 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm; phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm về kinh tế, thu hơn 700kg pháo các loại…

Gần đây, công an một số đơn vị, địa phương đã triển khai các hoạt động phát nước, khăn lạnh, tặng khẩu trang miễn phí cho người dân tham gia giao thông. Qua đó, đã tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an.

“Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an một số địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời bắt, xử lý các đối tượng tội phạm nguy hiểm như vụ đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây án tại TP.HCM và hiện đang bỏ trốn, và quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Vũ Hồng Văn nói thêm.