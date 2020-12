Công an giải cứu người bị bắt cóc đòi 4,5 tỷ chỉ sau 2 ngày

Chiều 8-12, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự, công an Đồng Nai, Lâm Đồng và các địa phương đã nhanh chóng giải cứu thành công một người dân bị nhóm đối tượng bắt cóc tống tiền chỉ sau 2 ngày.



Theo điều tra ban đầu, vợ chồng ông T.Q.V (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) có một vườn dừa đang vào vụ thu hoạch. Khoảng 12 giờ 30 phút trưa 5-12, một nhóm khoảng 5,6 người đi trên một ôtô biển số TP HCM ghé nhà ông V. hỏi mua cả vườn dừa.

Ông V. và vợ lấy xe ôtô dẫn nhóm người này vào vườn dừa để xem. Tại vườn, vợ ông V. ở trong chòi. Riêng ông V. các đối tượng dụ ra ngoài rồi bất ngờ đẩy lên xe ô tô của nhóm này, bịt mắt, chói tay chân chạy xe đi…Sau đó nhóm liên tục điện thoại cho vợ ông V. yêu cầu phải đưa số tiền 4,5 tỷ, chuyển vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định mới thả ông V.

Vợ ông V. đã trình báo công an huyện Xuyên Mộc. Xác định vụ việc phức tạp, công an huyện đã chuyển ngay thông tin, vụ việc cho phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác minh.

“Khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi phải tiến hành xác minh bước đầu xem có đúng có vụ bắt cóc tống tiền hay không. Sau khi tiếp xúc với vợ ông V. lãnh đạo phòng, công an tỉnh đã chỉ đạo huy động lực lượng khẩn trương xác minh đường đi của nhóm đối tượng manh động này”- một trinh sát tham gia vụ giải cứu thông tin.

Theo camera an ninh dọc đường, các trinh sát kỳ cựu của phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bước đầu xác định được một số thông tin liên quan đến nhóm bắt cóc.

Cụ thể, nhóm này đưa ông V. đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và đổi sang một chiếc xe ô tô khác. Chiếc xe đầu tiên các đối tượng chạy thuê của một người khác. Khi đổi xe xong, chúng liên hệ với một người đàn ông tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Người này không tham gia quá trình bắt cóc. Tuy nhiên, nhóm bắt cóc nhờ người này liên hệ với hai người dân khác có rẫy cà phê tại thôn 4, xã Đại Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để chở ông V. đến đó. Ông V. được để lại chòi canh cà phê cùng hai người đàn ông này. Nhóm đối tượng chính bắt cóc ông V. sau đó quay lại TP HCM.



Chòi trong rẫy cà phê ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng nơi nhóm bắt cóc đưa ông V. tới- Ảnh: CA cung cấp

Về danh tính nhóm tham gia bắt cóc, từ nhiều nguồn tin, tài liệu liên quan, các trinh sát phát hiện ra chiếc xe các đối tượng thuê. Từ đó công an xác đinh được một số đối tượng tham gia, từng di chuyển tới quận 12, TP HCM trước và sau vụ bắt cóc xảy ra.



Ngày 6-12, công an đã tiến hành kiểm tra tại một địa điểm thuê trọ ở quận 12, TP HCM và bắt giữ Trần Văn Tín (30 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Từ lời khai của Tín, công an đã đón lõng bắt giữ đối tượng Trần Anh Tuấn (33 tuổi, quê Tây Ninh nhưng làm ăn tại huyện Xuyên Mộc). Tuấn chuyên thuê lô cao su của người dân địa phương rồi thuê lại người khác cạo mủ. Tuấn được xác định là chủ mưu vụ bắt cóc sau đó rủ thêm Tín và những người khác. Đối tượng bước đầu khai nhiều lý do quanh co để dẫn tới động cơ gây án…Người Tuấn liên hệ ở Đạ Tẹ để kiếm người giúp trông coi ông V. là Mai Xuân Duy. Tuấn cũng làm giả CMND, điền ảnh thật của mình để ra ngân hàng mở tài khoản mới. Đây là tài khoản nhóm này nhắn cho vợ ông V. chuyển 4,5 tỷ vào.

Từ lời khai của Tuấn, một nhóm khoảng 20 trinh sát đã áp giải đối tượng lên huyện Lâm Hà để nhanh chóng giải cứu ông V. Khu vực rẫy cà phê cách đường ngoài sâu, đi lại rất khó khăn, xung quanh có 6 chòi cà phê, mỗi chòi canh cách nhau khoảng 600-700m. Phải đến 17 giờ chiều 7-12, các trinh sát kiểm tra chòi thứ 6 thì phát hiện được ông V. cùng hai người đàn ông chủ rẫy. Bước đầu xác định hai người này là Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Xuân Cao- họ không biết nhóm bắt cóc, chỉ được Duy nhờ để trông coi ông V. không cho đi đâu, có nấu cơm cho ông V. ăn cùng…

“Đường đi rất khó khăn, xung quanh là cây cối rậm rạp, người địa phương quen có thể chạy xe máy, chúng tôi chỉ có thể đi bộ lên. Khi chúng tôi đưa được ông V. và các đối tượng liên quan ra đến xe thì trời đã tối đen…”- trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin.

Hiện công an đã tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. Công an thu giữ của các đối tượng hai roi điện, nhiều điện thoại, sim, vật chứng, xe ôtô, quần áo cùng bộ quần áo, cấp hàm…liên quan vụ án. Ông V. mới được về với gia đình, chờ sức khỏe ổn định công an sẽ làm việc thêm.