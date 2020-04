Công an Hậu Giang thông tin về vụ livestream gây hoang mang

Ngày 9-4, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam năm người trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Công an tỉnh Hậu Giang đang truy tìm những người còn lại.



Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Công an thông tin: Khuya 21-3 đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại nhà của ông Ngô Văn Lil và bà Ngô Thị Rông. Nạn nhân Lil bị thương tật tỉ lệ 43%, ông Ngô Văn Chính bị 17%, giá trị tài sản bị hủy hoại hơn 6,4 triệu đồng.

Đến ngày 22-3, qua công tác thu thập, xác minh, Công an huyện Vị Thủy xác định được có khoảng từ sáu đến bảy người tham gia vụ việc, trong đó có Nguyễn Thanh Tiềng.

Lúc lực lượng chức năng đến nhà để mời Tiềng về xác minh, làm rõ vụ việc thì Tiềng không có ở nhà. Lúc này, người thân của Tiềng (gồm bà ngoại, cha, mẹ và em gái) có hành vi chống đối, cản trở, xúc phạm lực lượng chức năng.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Hạ Mỹ (em gái Tiềng) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream với tiêu đề “Công lý nằm ở đâu. Công an Hậu Giang làm việc hà hiếp dân thế này”.



Hiện trường vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Vị Thanh. Ảnh: CACC

Đoạn video có hơn 1.000 lượt chia sẻ, trong đó hàng trăm tài khoản không nắm rõ bản chất sự việc nên đã bình luận sai sự thật, lăng mạ lực lượng chức năng.

Sau đó, Công an huyện Vị Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động cưỡng chế thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và thu được một số đồ vật liên quan đến vụ án như quần áo dính máu, hung khí nghi vấn dùng để hủy hoại tài sản…

Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy xác định do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau ở đám cưới, nhóm này đã bàn bạc kéo nhau đến đập phá tài sản, gây thương tích cho nhà bà Rông để trả thù.

Nhóm của Tiềng đã sử dụng dao tự chế, gậy gỗ đập phá hàng rào, cửa kiếng, cửa sổ, camera… nhà bà Rông và chém gây thương tích cho ông Lil, ông Chính.

Sau khi gây án, những người này đã ném hai cây dao tự chế xuống kênh xáng Xà No (cơ quan chức năng đã thu hồi được).



Hiện trường vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp 7A1, xã Vị Thanh. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người gồm: Nguyễn Thanh Tiềng (24 tuổi, ngụ xã Vị Thanh); Trần Đức Thịnh, Nguyễn Trọng Hảo (cùng 21 tuổi); Trần Văn Ân (22 tuổi) và Phạm Thanh Đắc (23 tuổi, cùng ngụ TP Vị Thanh).

Công an huyện Vị Thủy đề nghị người dân cần hiểu đúng tính chất vụ việc, không nghe theo kẻ xấu, xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, cơ quan, tổ chức; không chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật.

Đồng thời tố giác đến cơ quan công an những hành vi vi phạm pháp luật qua số điện thoại 02933.571284 của Công an huyện Vị Thủy hoặc số điện thoại 0939.232.717 của điều tra viên Đào Thanh Dân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vị Thủy.