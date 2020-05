Công an không khởi tố vụ súng nổ, đạn trúng bụng người dân

Ngày 20-5, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa có thông báo trả lời cho anh Trần Quốc Công (35 tuổi, ngụ ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh) về việc không khởi tố vụ án hình sự vụ một người dân bị trúng đạn.



Anh Công được cấp cứu tại bệnh viện sau khi trúng đạn bị thương. Ảnh: Đ.H

Theo công an, trước đó vào 4 giờ 30 ngày 4-10-2019, thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh cùng ba công an viên đi chung xuồng máy tuần tra tuyến kênh 750.

Khi phát hiện Trần Quốc Công cùng Nông Văn Toàn (ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa) chạy xuồng máy phía trước nghi chích điện cá trên kênh nên yêu cầu Công và Toàn tấp vào bờ để kiểm tra.

Tuy nhiên hai người cho xuồng máy chạy qua xã Bắc Hòa nên công an xã nổ súng chỉ thiên, và đuổi theo kịp .

Thiếu tá Em cầm súng quân dụng (loại AK) về hướng xuồng của anh Công và Toàn đang ngồi. Theo văn bản công an, do anh Công cầm cây dầm bằng gỗ quơ từ phải sang trái nên trúng ốp lót tay bên súng AK của thiếu tá Em đang cầm.



Vết đạn xuyên thủng bụng nạn nhân

Từ đó làm nòng súng di chuyển ngang người Công, ngón tay trỏ bàn tay phải của Trưởng công an xã chạm vào cò súng gây nổ trúng vùng bụng nạn nhân Công. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích 14%.

“Hành vi của thiếu tá Em đang thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng để súng nổ gây thương tích cho anh Công là nguy hiểm cho xã hội, nhưng Trưởng công an xã không có lỗi đây là sự kiện bất ngờ, do đó không cấu thành tội gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ”, thông báo của công an nêu.

Theo đề nghị, thiếu tá Em chỉ bị kiểm điểm, xem xét, xử lý theo vi phạm của ngành công an. Đối với anh Công và anh Toàn có hành vi sử dụng xung điện chích bắt cá sẽ bị xử lý hành chính.