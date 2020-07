Công an khuyến cáo người dân trước nạn cho vay biến tướng

Cần tìm hiểu kỹ trước khi vay tiền qua các app Việc vay tiền qua app trên mạng ngày càng phổ biến, thủ tục dễ dàng nhưng lãi suất vay rất cao, có khi lên tới 1.000%. Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức tín dụng đen, cho vay với lãi suất cắt cổ. Do đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân khi vay tiền qua app cần tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy đủ thông tin trên website như tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay (trả nợ trước hạn, chậm trả…), mẫu hợp đồng, trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch… “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app” - Bộ Công an thông tin. N.THẢO