Công an kiến nghị tịch thu 727 tấn than do đoàn xe 'hổ vồ' chở

Công an tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá do đoàn xe vận chuyển vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông bị phát hiện tại huyện Nhơn Trạch.



Đoàn xe khủng chở than đá bị công an kiểm tra. Ảnh: VH.

Trước đó, như PLO đưa tin, vào đêm 14-4, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chặn bắt đoàn xe tải ben chở than trên tại Tỉnh lộ 25B để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 xe, trong đó 7 tài xế không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả. Lực lượng công an còn phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Làm việc với công an, các tài xế, phụ xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn nửa tỉ đồng đối với những sai phạm của đoàn xe gồm 27 chiếc thuộc Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh.



Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tiến hành thu mẫu than đá trên các xe và trên tàu Archagel Gabrid đang neo đậu tại Cảng Phú Mỹ để giám định và xác định thành phần giống nhau giữa than vận chuyển trên tàu và trên 27 xe bị bắt giữ, cũng như xác định nguồn gốc than đá nhập từ nước ngoài hay khai thác trong nước.

Qua điều tra bước đầu, Công ty TNHH TM Âu Châu đã không thực hiện đúng quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá từ Cảng Phú Mỹ, thị xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kho của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa tại KCN Nhơn Trạch 3.

Vì vậy, Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu 727 tấn than đá vận chuyển trên đoàn xe này.