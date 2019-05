Công an làm việc với cô gái bị rạch tay ở Thủ Đức

Ngày 6-5, Công an phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã làm việc với chị H.Th.Ng. (trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ thanh niên lạ mặt rạch tay chị này.





Cô gái sau khi bị rạch tay phải điều trị phơi nhiễm. Ảnh HT.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 4-5, chị Ng. đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về ngã tư Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân (phường Linh Đông) thì chị bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy dùng vật nhọn rạch vào cánh tay phải rồi bỏ chạy.

Do sự việc quá nhanh, chị Ng. không kịp kêu cứu, hô hoán. Chỉ khi nhìn lại thì phát hiện cánh tay chảy máu nên vào bệnh viện Hoàn Hảo (nằm trên đường Phạm Văn Đồng) để sơ cứu.

Cô gái sau đó được tư vấn đi điều trị phơi nhiễm HIV. Nạn nhân được điều trị theo lộ trình tại Viện Pasteur.

Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết sau khi vụ việc xảy ra đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ Công an quận và Công an phường Linh Đông nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét.

Tuy nhiên, do nạn nhân không đến Công an phường Linh Đông trình báo nên Công an quận đã đi tìm, làm việc với nạn nhân để củng cố hồ sơ, truy bắt những người liên quan.