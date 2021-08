Ngày 3-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Đức Quý (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) vì kêu gọi người dân về quê bằng xe máy.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An phát hiện trên mạng Zalo xuất hiện Nhóm “0007-Nhóm đồng hương về quê” kêu công nhân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương về Hà Tĩnh bằng xe máy.



Quý thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tại phạm. Ảnh: CACC

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm này có khoảng 190 thành viên do Ngô Đức Quý (đang tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) thành lập.



Tiếp tục điều tra, lực lượng công an còn phát hiện 2 nhóm với trên 20 người tập trung theo lời kêu gọi của Quý.

Cơ quan công an đã vận động những người này về lại nơi cư trú, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của nhà nước.



Nhóm trên zalo Quý lập để kêu gọi người dân về quê bằng xe máy. Ảnh: CACC

Được biết, tính đến ngày 2-8, TP Thuận An có hơn 7.100 ca nhiễm COVID-19. Công an TP Thuận An đã bố trí 150 chốt tại các giao lộ trên địa bàn, thành lập 33 tổ tuần tra lưu động.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm không chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhắc nhở yêu cầu quay về nơi cư trú đối với hàng ngàn trường hợp.

Cũng như các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, Bình Dương không cho phép người dân tự phát về quê bằng các phương tiện cá nhân mà phải theo kế hoạch thống nhất giữa Bình Dương và địa phương nơi tiếp nhận.