Theo nguồn tin của PV, hiện Cơ quan công an đang tạm giữ nhiều người tình nghi có liên quan đến việc che dấu Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”), người đã xả súng khiến làm 4 người chết ở Củ Chi.

Trước đó, khuya 13 rạng sáng 14-2, trong quá trình truy bắt, Tuấn có hành động chống đối và sử dụng vũ khí nên đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt.



Cảnh sát phong tỏa ở một khu vực thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để vây bắt Tuấn "khỉ". Ảnh: TS

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt ở khu vực huyện Củ Chi (khu vực giáp ranh Cầu Xáng, huyện Hóc Môn), TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Nhiều người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường theo dõi vụ việc. Ảnh: TS

Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) đồng phạm của Tuấn "Khỉ" về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như PLO đã đưa tin, ngày 29-1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), mặc quần short jean, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Sau đó Tuấn dùng khẩu AK mang theo bắn khiến bốn người tử vong ngay tại chỗ, một người trọng thương, nguy kịch.

Sau khi gây án, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuấn cũng được cho là đã cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng sau khi xả súng.

Trong quá trình tháo chạy, Tuấn tiếp tục khống chế cướp xe máy của một hộ dân.

Tuấn cũng là đối tượng nghi vấn trong một vụ nổ súng, sát hại cướp xe máy khác ở khu vực gần đó.

Tuấn cũng được cho là đưa số tiền khoảng 1 tỉ đồng cướp được cho Phạm Thanh Tâm (SN 1987, tự Tý bà Dòm, ngụ huyện Củ Chi; là bạn thân) cất giữ.