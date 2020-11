Ngày 25-11, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo và hình ảnh, nhờ người dân nhận dạng và hỗ trợ truy tìm kẻ cướp ngân hàng.



Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang gắt gao truy tìm kẻ cướp này.



Hình ảnh kẻ cướp đang trên đường tẩu thoát. Ảnh: Công an cung cấp

Kẻ cướp là một nam thanh niên khoảng 20 đến 25 tuổi, giọng nói miền Nam.

Người này cao khoảng 1,65 mét, dáng người cân đối, đeo khẩu trang màu đen, đội mũ kết màu đen phía trong, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, đeo bao tay vải mặc áo khoác màu xám xanh, quần dài màu đen, đi giày thể thao màu đen có đế màu trắng và đeo một cặp vải màu đen hiệu Samsonite.

Người này đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen, căm đúc màu đen, không biển số.

Lực lượng công an đề nghị người dân hỗ trợ nhận dạng, cung cấp thông tin về kẻ cướp này. Mọi thông tin báo về phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), SĐT: 0274.3824087 hoặc liên hệ trực tiếp công an Lê Xuân Sang, SĐT: 0989.951.795.



Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, một nam thanh niên đi đến phòng giao dịch Sở Sao-Ngân hàng SHB nằm trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Sau đó, người này để xe trên vỉa hè cách ngân hàng khoảng 20 mét, quay đầu xe để sẵn rồi đi bộ vào trong ngân hàng.

Khi vào trong, người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Nhưng thời điểm này, đang là giờ nghỉ trưa, toàn bộ tiền đã để trong két sắt, nên tên cướp không lấy được tiền.

Thấy vậy, bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài kêu tri hô nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.