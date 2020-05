Công an nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến trước Đại học Hải Phòng

Ngày 13-5, Công an TP Hải Phòng cho biết vụ nổ súng diễn ra tại cổng trường Đại học Hải Phòng là do lực lượng Công an quận Kiến An thực hiện để khống chế, ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.



Hình ảnh người đàn ông mặc quần short nổ súng chỉ thiên rượt đuổi một người bỏ chạy. (Hình ảnh cắt từ clip)

Trước đó, chiều 12-5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip sự việc vụ hỗn loạn, rượt đuổi tại cổng Trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An) cùng với một số tiếng súng nổ.

Theo hình ảnh trong clip, tại khu vực quán nước trước cổng Trường Đại học Hải Phòng có một số người bỏ chạy ra khỏi quán, lập tức có một số người khác đuổi theo.

Một thanh niên nhảy lên xe máy định chạy đi liền bị hai người cầm trên tay hai vật giống như súng ngắn lao tới khống chế, đưa vào khu vực quán nước.

Tiếp đó, một trong hai người cầm vật giống như súng quân dụng, đội mũ bảo hiểm, mặc quần short đỏ vội lao đuổi theo một người khác vừa bỏ chạy. Vừa rượt đuổi, người mặc quần short đỏ vừa chĩa vật giống súng lên trời rồi có tiếng nổ như tiếng súng chỉ thiên.

Tại khu vực cổng Trường Đại học Hải Phòng, tiếp tục xuất hiện tình trạng hỗn loạn, một người vừa bị khống chế tiếp tục vùng bỏ chạy, một người đàn ông cầm theo vật giống súng ngắn đuổi theo rồi tiếp tục có tiếng nổ.



Clip xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người với hàng trăm bình luận. Có người suy đoán đây là vụ hỗn chiến có nổ súng của hai nhóm thanh niên, tuy nhiên có người xác định đây là lực lượng công an trấn áp tội phạm.



Hiện trường nơi xảy ra vụ công an mặc thường phục nổ súng trấn áp nhóm hỗn chiến.

Theo Công an TP Hải Phòng, hình ảnh này là tổ công tác Công an quận Kiến An nổ súng trấn áp, ngăn chặn vụ hỗn chiến xảy ra tại cổng Trường Đại học Hải Phòng. Cụ thể, lúc 15 giờ chiều 12-5, sau khi nhận được thông tin tại cổng Trường Đại học Hải Phòng có một số người tụ tập, có dấu hiệu sẽ xảy ra hỗn chiến, tổ công tác Công an quận Kiến An khẩn trương có mặt.

Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí tấn công đối thủ, lực lượng công an mặc thường phục đã nổ súng, khống chế bắt giữ được hai người liên quan, thu giữ hung khí dao kiếm.