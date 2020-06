Công an nổ súng, truy đuổi 20 km bắt kẻ chở ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Phan Văn Tuấn (53 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Phan Văn Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Sáng cùng ngày, Tuấn đi xe máy 38X1-102.39 chở ma túy trên đường Tây Lĩnh Hồng thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn ra hiệu lệnh yêu cầu Tuấn dừng lại để kiểm tra.

Tuấn không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao. Lực lượng cảnh sát đuổi theo thì Tuấn đánh võng không cho vượt lên trên.

Người này chạy theo hướng về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) rồi lại vòng qua đường mòn Hồ Chí Minh hướng sang huyện miền núi Vũ Quang.

Trước tình hình trên, cảnh sát phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp Tuấn. Người này bị bắt khi chạy được 20km, tang vật thu giữ là 5 kg ma túy đá, 1 kg ketamine và một bánh heroin.



Tang vật ma túy thu giữ từ Phan Văn Tuấn. Ảnh: CA.

+ Chiều 4-6, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Long (57 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và Hoàng Nghĩa Thuận (36 tuổi, trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 1-6, Long và Thuận đi xe máy chở ma túy chạy trên Quốc lộ 48B (thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) thì bị lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành bắt quả tang.

Bước đầu, Long và Thuận khai một bánh heroin, 802 viên ma túy tổng hợp mang theo có nguồn gốc từ Lào, đang chở đi bán thì bị bắt.