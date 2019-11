Công an nói gì vụ sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ?

Ngày 29-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác minh việc 2 sinh viên Đại học Hàng hải là Vũ Ngọc Tân Vương và Trần Xuân Cường được đưa tới bệnh viện khám sau khi bị tạm giữ tại Công an phường Kênh Dương.

Theo Công an TP Hải Phòng, 2 sinh viên này bị tạm giữ hành chính để làm rõ việc đánh nhau tại trường. Trước đó, chiều 25-11 Công an phường Kênh Dương nhận được trình báo của Vũ Ngọc Thái (18 tuổi, sinh viên Đại học Hàng hải) về việc có cùng 1 người bạn cùng trường tham gia đánh nhau với nhóm Cường, Vương. Nguyên nhân đánh nhau do Thái phát hiện Cường lấy trộm của 1 sinh viên 200 nghìn đồng nên nảy sinh mâu thuẫn.



Sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương phải vào viện điều trị sau khi bị công an tạm giữ hành chính

Sáng 26-11, Công an phường Kênh Dương đã triệu tập Vương lên trụ sở để xác minh. Chiều cùng ngày Cường cũng bị triệu tập lên Công an phường Kênh Dương. Theo Công an TP Hải Phòng, tại đây, Cường thừa nhận có lấy trộm 200 nghìn đồng, cả Cường và Vương cùng thừa nhận đã đánh nhau với nhóm Thái.

Công an TP Hải Phòng cho rằng để có căn cứ giải quyết việc đánh nhau nên sáng 27-11, trong thời gian tạm giữ hành chính, Công an phường Kênh Dương đã đưa Cường và Vương đi khám thương tích vì cả 2 bị xây xước nhẹ ngoài da. Khi tới bệnh viện, biểu hiện của Vương bình thường nhưng trong thời gian chờ kết quả Vương bị nôn oẹ, kêu đau đầu, gia đình yêu cầu cho em nhập viện.

Trước đó, ngày 28-11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng em Vũ Ngọc Tân Vương bị phù nề vùng mặt nghi bị đánh sau khi bị Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân) tạm giữ hành chính.

Theo đó, gia đình em Vương cho rằng em đã bị Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính từ sáng 26-11 do có liên quan tới việc đánh nhau tại trường. Tuy nhiên, gia đình không hề được thông báo việc tạm giữ này theo đúng quy định. Tới chiều tối cùng ngày, sau khi không thấy con về, gia đình tìm tới đây mới biết con mình bị tạm giữ hành chính.

Sáng 27-11, khi gia đình Vương quay lại thì thấy Vương và 1 sinh viên khác được Công an phường Kênh Dương cho lên taxi tới khám tại Bệnh viện Y học biển. Gia đình cho rằng tại bệnh viện, Vương có biểu hiện chóng mặt buồn nôn, mặt miệng bị sưng.

Khi Vương đang điều trị tại bệnh viện thì trưa 27-11, Công an phường Kênh Dương giao quyết định thôi tạm giữ hành chính cho gia đình. Gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính sau đó Vương phải nhập viện.