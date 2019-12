Công an phối hợp chốt chặn bắt kẻ trộm trên đường trốn về quê

Chiều 18-12, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa bàn giao Vũ Văn Quyền (19 tuổi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) để xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, trưa 15-12, Công an huyện Tuy Đức thông báo cho Công an huyện Chư Pưh nghi phạm trộm cắp đang trên xe khách ra Bắc theo đường Hồ Chí Minh. Công an huyện Chư Pưh lập tức triển khai lực lượng để kiểm tra.

Sau đó, công an phát hiện Quyền trên ô tô nên đưa về trụ sở làm việc.

Quyền khai sáng cùng ngày tại một nhà nghỉ ở huyện Tuy Đức, lợi dụng phòng nghỉ có khách lưu trú nhưng không đóng cửa, Quyền đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động rồi đón xe khách trốn về quê.