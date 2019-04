Công an quận 1 tìm nạn nhân các vụ cướp giật trên địa bàn

Qua xác minh, chưa có nạn nhân đến công an trình báo bị cướp giật tài sản như Tài và Tâm đã khai báo.



Nguyễn Đức Minh Tâm, Hà Hồ Hải và Dương Tuấn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.



Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an quận 1, TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn trong khoảng tháng 3, tháng 4-2019.

Liên quan đến vụ việc này, công an đã làm việc với Nguyễn Đức Minh Tâm (19 tuổi, Bình Thạnh), Hà Hồ Hải (17 tuổi, Thủ Đức) và Dương Tuấn Tài (20 tuổi, quận 1).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11-4, Nguyễn Đức Minh Tâm chạy xe máy chở Hà Hồ Hải đi tìm người để cướp giật. Chưa kịp ra tay thì đến giao lộ Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), cả hai bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ1 kiểm tra và mời về trụ sở làm việc.



Xe bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, Tâm khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 1, quận 3 cụ thể:

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng tháng 3, Tài chạy xe máy chở Tâm đi giật điện thoại Iphone X của một người đàn ông tại số 51 Võ Thị Sáu (phường 6, quận 3).

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 15h ngày 22-3. Tâm chạy xe máy chở "Tí Mập" cướp giật tài sản Iphone 7 của một người đàn ông trước số nhà 259A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.

Vụ thứ ba cũng xảy ra trong cùng tháng 3, Tài chạy xe máy chở Tâm đi giật điện thoại của một người đàn ông tại trước số 8, Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1).

Vụ thứ tư xảy ra vào khoảng 20h ngày 29-3. Tâm chạy xe máy chở "Tiến Chè" cướp giật điện thoại Phone 6 Plus. Nạn nhân là một cô gái tại trước số nhà 62 Mai Thị Lựu (phường ĐaKao, quận 1).

Vụ thứ năm xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 2-4 tại 232 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1. Tâm chở "Tú Khùng" giật một điện thoại di động hiệu Samsung S8 Plus. Nạn nhân là một cô gái.

Vụ thứ sáu, nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10-4. Thời điểm này, Tâm khai chạy xe máy chở "Sơn Mồ" đi giật điện thoại Iphone X của người đàn ông ngoại quốc tại trước số nhà 02 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1).

Qua truy xét, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đưa Dương Tuấn Tài về trụ sở công an quận 1 làm việc. Tại đây, Tài khai nhận hành vi của mình. Công an cho biết, lời khai của Tài và Tâm phù hợp với tài liệu chứng cứ của Công an quận 1 thu thập được. Công an cũng đã đưa ba thanh niên trên đi xác định địa điểm cướp giật tài sản như đã khai báo.

Tuy nhiên, qua xác minh, nạn nhân chưa đến công an trình báo bị cướp giật tài sản như Tài và Tâm đã khai báo.

Để phục vụ quá trình điều tra và xử lý nghiêm minh, Công an quận 1 thông báo ai là nạn nhân những vụ cướp giật nói trên hoặc biết thông tin vụ việc đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1.

Địa chỉ Công an quận 1: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028 3829 7643.