Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1, từ khi triển khai cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 từ ngày 15-12 đến nay, Đội đã triệt phá thành công ba vụ trộm cắp, một vụ cướp giật, vận động truy bắt bốn bị can truy nã. Thời điểm trước, trong và sau Tết, đơn vị sẽ đẩy mạnh tất cả các mặt công tác nghiệp vụ từ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đến công tác phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện tấn công có hiệu quả các loại tội phạm. Trong đó, tập trung chủ yếu vào tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp giật, trộm cắp; các loại tệ nạn xã hội, các loại hình cơ sở kinh doanh nghi vấn trá hình tệ nạn xã hội… để người dân có được một cái Tết bình yên, hạnh phúc và an toàn tuyệt đối.